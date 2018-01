Le Stade Rennais s'impose à Lille

twitter stade rennais fc

Les 15 premières minutes sont nettement à l'avantage des hommes de Sabri Lamouchi. Ils exercent un bon pressing et la possesion est nettement à leur avantage (62%). Toutefois ils n'arrivent pas à réellement inquiéter Mike Maignan. Le match bascule lorsque Mexer réalise une mauvaise passe pour Traoré et que Tiago Maia en profite pour mettre en danger la défense rennaise. L'action se poursuit, Benzia délivre un excellent centre pour Junior Alonso qui ajuste une belle tête et trompe Tomas Koubek (40'). Le coup est dur pour les rennais qui prennent un but sur leur seul temps faible de la première mi-temps.

La seconde mi-temps commence tambour battant pour les bretons, tout d'abord Mike Maignan repousse une frappe de Gourcuff que Sarr ne peut pas redresser (53'). Sarr de nouveau, n'arrive pas à profiter d'une erreur de Soumaré (59') puis touche le poteau du gardien lillois (62'). Les rennais sont dans un temps fort mais n'arrivent pas à concrétiser. Ils se font même surprendre sur une frappe de El Ghazi bien sauvée par Koubek. Il faut attendre la 85 ème et une magnifique frappe aux 20 mètres de James Léa Siliki pour tromper la vigilence du portier des dogues. Les hommes de Sabri Lamouchi continuent leurs efforts. Bourigeaud à la baguette d'un coup franc repoussé une première fois par Maignan, Léa Siliki ajuste un bon centre pour Mubele qui butte sur Maignan avant qu'André récupère le ballon et fusille la lucarne du gardien lillois (87').

C'est une victoire historique pour les rennais, après plus de 50 ans de disette à Lille. La victoire s'est profilée au cours des dernières minutes. Les rennais ont su rester vigilants et bien organisés pour venir à bout de la défense liloise.