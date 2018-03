Stade Rennais - AS Saint-Etienne (1-1) : Un très beau match nul

Les deux coachs, Sabri Lamouchi et Jean-Louis Gasset ayant tous leurs joueurs disponibles mirent en place leurs équipes types pour débuter la rencontre.

Le match commença sur un bon rythme, les deux équipes livrant un combat acharné au milieu du terrain pour obtenir la possession du ballon. Très rapidement, l’attaque rennaise se mis en action. À la 9ème minute, Khazri adressa un excellent centre repris de volée par Bourigeaud que Ruffier sortit d’une belle claquette. Le SRFC se fit de plus en plus pressant devant le but stéphanois mais ni Bensebaini, ni Sakho ne parvinrent à tromper la vigilance du portier des « verts » (15’ et 18’). Ruffier fut de nouveau décisif face à Bourigeaud à la 22ème minute. Prcic centra sur son compère d’attaque qui tenta sa chance. Son ballon stoppé par le gardien adverse retomba sur Khazri qui lui aussi s’essaya des 18 mètres mais sa frappe fut tranquillement captée. Un peu contre le cours du jeu, Saint-Etienne ouvrit le score sur corner. Subotic s’éleva plus haut que la défense rennaise et mis sa tête hors de portée de Koubec. Ce but redynamisa les coéquipiers de Cabella qui essayèrent rapidement de se mettre à l’abris. À la 38ème minute, Bamba partit à la limite du hors-jeu défier Koubec. Le gardien breton s’interposa et permis aux bretons de ne pas sombrer avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires les « rouge et noir » pressèrent haut afin de ne pas laisser d’espaces à leurs adversaires. A la 48ème Bourigeaud poussa à la faute Perrin devant sa surface. Le ballon roula vers Khazri qui dévissa sa frappe, gêné par le malheureux Bourigeaud ayant continué sa course vers son coéquipier. Saint-Etienne réagit dans la foulée : à la 52ème minute, M’Vila mis sur orbite Bamba côté droit qui en une touche remisa sur Debuchy. Ce dernier vit sa frappe spontanée passer loin de la cage de Koubec. Deux minutes plus tard, Traoré dans son couloir gagna son duel et centra en direction de Sakho, peu inspiré au cours du match, qui rata totalement sa reprise. Sur le contre, les stéphanois par l’intermédiaire de Monnet-Paquet manquèrent de peu de doubler la mise. La frappe de l’attaquant des « verts » rasa la barre d’un Koubek battu. A la 84ème minute, Cabella, après avoir éliminé son défenseur, décocha une frappe enroulée du gauche qui frôla une nouvelle fois le montant du portier breton. La chance semblait donc être côté rennais et ce sentiment se confirma quatre minutes avant le coup de sifflet final. Bourigeaud très actif, adressa un énième centre qui cette fois-ci fut légèrement dévié par Sarr, suffisant pour tromper Ruffier et permettre au Stade Rennais de glaner un point mérité dans une rencontre très serré.

Cette 29ème journée de Ligue 1 nous a offert un match plein de suspense entre deux équipes joueuses. Le point du nul permet aux deux formations de toujours espérer accrocher la 5ème place, Le Stade Rennais gardant tout de même six points d’avance sur Saint-Etienne.

Les compos :

Rennes : Koubec, Traoré.H, Gélin, Gnagnon, Bensebaini, Sarr, André(c), Prcic, Bourigeaud, Khazri, Sakho

Saint-Etienne : Ruffier, Debuchy, Perrin (c), Subotic, Silva, M’Vila, Selnaes, Hamouma, Monnet-Paquet, Cabella, Bamba