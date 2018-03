Stade Rennais FC - ESTAC Troyes (2-0) : Rennes poursuit sa course pour la 5ème place

Sabri Lamouchi décida pour ce match de proposer une composition d’équipe inhabituelle. Bourigeaud et Sakho sur le banc, ce sont Gourcuff et Hunou qui furent alignés pour débuter.

La première période très peu rythmée fut d’une très grande pauvreté technique. Les troyens venus pour glaner un point défendaient à 10 devant leur surface. Seul Suk restait en pointe pour gêner les relances de la défense rennaise. Les coéquipiers de Danzé ne parvinrent pas à trouver les espaces et furent même mis en danger sur les quelques contres de l’ESTAC menés par les deux rapides ailiers, Pelé et Grandsir (4’, 8’, 19’, 33´et 35’). Les « rouge et noir » eurent leur première occasion seulement à la 42ème minute. Sur un corner de Khazri, Hunou manqua de peu sa tête. Trois minutes plus tard, ce même Hunou ne put reprendre le centre un peu trop appuyé de Sarr.

La deuxième période redémarra tambour battant. Sarr déboula côté gauche, entra dans la surface et obtînt un penalty. Khazri le transforma en prenant à contre-pied Zelazny (46’). Afin d’enfoncer le clou, Sabri Lamouchy décida d’effectuer un double changement. Sakho et Bourigeaud remplacèrent respectivement Gourcuff et Hunou. Cela amena un renouveau côté rennais qui se créèrent davantage d’occasions. André cru doubler la mise sur un corner venu côté droit, mais sa tête puissante fut sortie sur sa ligne par le gardien troyen. Le SRFC fut récompensé à la 72ème minute. André et Sakho à la lutte parvinrent à récupérer et transmettre aux 18 mètres le ballon à Prcic. Ce dernier tenta sa chance sans se poser de question et doubla la mise grâce à une très belle frappe du gauche au ras du poteau de Zelazny battu. Dans la foulée, Bourigeaud, au terme d’un contre rapide, tenta sa chance mais le gardien adverse veillait (73’). Sakho eu lui aussi à deux reprises l’occasion d’alourdir le score mais manqua de réalisme devant le but troyen (84’ et 86’). La fin du match fut marquée par l’expulsion de C.Traoré après une vilaine semelle sur la cheville droite de Bourigeaud qui ne termina pas la rencontre.

Le Stade Rennais poursuit donc sa belle série de 3 matchs sans défaite et se replace à la 7ème place à une longueur du 5ème, Montpellier, en attendant la confrontation entre Bordeaux et Nice ce dimanche.

Compositions :

Rennes : Koubek, Gagnon, André, Traoré, Danzé(c), Khazri, Prcic, Hunou, Gélin, Gourcuff, Sarr

Troyes : Zelazny, Deplagne, Herelle, C.Traoré, Giraudon, Azamoum (c), Walter, Bellugou, Pelé, Grandsir, Suk