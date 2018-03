Rennes continue sur sa lancée

L'entame de match est amiénoise, les rennais sont bas sur le terrain et subissent les attaques des hommes de Christophe Pélissier mais Lacina Traoré butte à plusieurs reprises sur un très bon Koubek (11', 31').

Avant la mi-temps les rouges et noirs se montrent plus inquiétant tout d'abord par l'intermédiaire de Sakho (30') puis Khazri sur coup-franc qui butte sur la barre tranversale (39'). Les minutes qui suivent sont intenses, la contre-attaque amiénoise ne donne rien. Dans la foulée Koubek dégage vers Khazri qui s'en va tromper Gurtner. La première mi-temps des hommes de Sabri Lamouchi est assez faible mais les deux maillons forts des rennais que sont Koubek et Khazri leur permettent de mener au score.

La deuxième mi-temps commence d'une toute autre manière que la première. Les rennais sont plus haut, ils exercent un bon pressing et mettent les amiénois en difficulté. Les grosses occasions sont en faveur des "Rouge et Noir" Gélin (62'), Khazri puis Bourigeaud sur coup franc (49' et 70'). Les minutes passent, les amiénois tentent de revenir dans la partie. C'est les hommes de Sabri Lamuchi qui profitent des contres attaques (81', 83', 84'). Gurtner est vigilant et empêche les rennais de faire le break. Mais c'était sans compter sur Ismaïla Sarr, la pépite rennaise qui envoie une magnifique frappe enroulée dans la lucarne de Gurtner (85'). Le break est fait pour les rennais.

C'est une victoire importante pour les hommes de Sabri Lamouchi qui s'installent pour la première fois de la saison à la 5ème place. 3 points précieux dans le sprint pour l'Europe et un nouveau clean sheet qui résume le plein de solidité défensive et de maitrise offensive important pour la suite de la compétition.