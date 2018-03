La course à l'Europe continue pour les Rennais !

Alors que l'on pouvait s'attendre à un match ouvert et engagé, ce n’était pas vraiment le cas cet après-midi au Matmut Atlantique.

Ce sont les Rennais qui attaquent les premiers par l'intermédiaire de Sakho et Sarr (3'). Seul Malcom du coté bordelais inquiète les rouges et noirs. Les locaux exercent un bon pressing, ce qui oblige les Rennais à jouer de façon latéral. Les 20 premières minutes passent et nous avons peu de choses à nous mettre sous la dent. Les deux équipes commettent trop de déchets techniques dans les 30 derniers mètres. C'est sur coup de pied arrêté que les deux équipes tentent d'inquiéter Costil et Koubek (33' et 45'). Aucun tir cadré dans cette première mi-temps.

Au retour des vestiaires, ce sont les hommes de Sabri Lamouchi qui se montrent les plus dangereux. Khazri frappe des 25 mètres et l'ancien portier rennais Benoit Costil fait une boulette qui profite à Sarr. L’ailier, à l'affut, pousse le ballon au fond des filets (48'). La réaction bordelaise est assez timide : Sabaly tout d'abord ne cadre pas (49'), puis Laborde frappe sans grande conviction (56'). C'est la première frappe cadrée bordelaise. Il faut attendre les 10 dernières minutes pour une révolte des Girondins. Mais ce sont bien les Bretons qui profitent de ces dernières minutes pour faire le break. Bourigeaud à la récupération coté droit sur Pablo centre pour le nouvel entrant Gourcuff, qui joue avec Khazri en une-deux. Gourcuff enroule sa frappe du pied gauche dans le petit filet opposé de Costil (86'). Yoann Gourcuff inscrit son premier but de la saison, le dernier datait de février 2017, déjà contre les Girondins de Bordeaux.

C'est une victoire historique pour les Rennais qui ne s'étaient plus imposer à Bordeaux depuis décembre 2006. La série d'invincibilité continue. Les coéquipiers de Khazri ont été très rigoureux défensivement et réalistes offensivement, ils poursuivent une série de 11 déplacements avec un but minimum marqué. Ces 3 points sont importants dans la course à l'europe.