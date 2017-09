Stade Rennais FC : un ultimatum pour Christian Gourcuff ?

Source : Africa Top Sports

Le Stade Rennais a réalisé le mercato le plus dépensier de son histoire. A la surprise générale, le propriétaire a beaucoup investi et de nombreux transferts ont eu lieu au sein du club Rouge et Noir. Résultat ? A la 4e journée, le Stade Rennais pointe à la 19e place du classement de Ligue 1 Conforama, avec seulement 2 points. Par conséquent, en plus d'avoir acheté des joueurs promis à un très bel avenir, comme l'ailier Ismaila Sarr en provenance de Metz, pour lequel Rennes a déboursé pas moins de 17 millions d'euros, des joueurs d'expérience ont débarqué dans les dernières heures du mercato, tels que Tomas Koubek (Sparta Prague) ou encore Wahbi Khazri (Sunderland).

Seulement, les résultats n'étant pas au rendez-vous (rappelons tout de même que le SRFC est le seul club avec le FC Metz à ne pas avoir encore gagné de matchs), Christian Gourcuff, l'actuel coach, se serait vu posé un ultimatum. Selon le 10sport, l’ambiance serait délétère au sein du vestiaire, où de vives tensions seraient apparues, notamment après la défaite contre Toulouse. Le technicien serait d’ores et déjà menacé. Toujours selon le même site, ce dernier aurait trois matchs pour redresser la barre. La solution : sur les 3 prochaines rencontres, il s'agirait de prendre 6 points. 6 points sur 9. Pour rappel, Rennes se déplace à Marseille, reçoit Nice et se déplace à Saint-Etienne. De quoi s'inquiéter donc pour le coach breton, aux vues du classement où l'on sait que Saint-Etienne pointe à la 3e place, l'OM à la 6e et Nice, moins en forme mais tout de même avec des joueurs de renom, à la 17e place.

Et s'il n'y arrive pas ? Les dirigeants bretons se seraient déjà penchés sur un entraîneur. Il s 'agirait de Claude Puel. Ce dernier, libre depuis son départ de Southampton en juin dernier, serait prêt à relever le défi. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco, l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et donc plus récemment Southampton aurait les faveurs de la direction rennaise. Reste à savoir si Christian Gourcuff va réussir son test. Réponse dans 3 matchs !