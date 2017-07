Amical : Le Stade Rennais s'offre sa première victoire

Le onze rennais face au SB 29 (Source : Twitter Stade Rennais FC)



Hier soir à Saint-Brieuc, le Stade Rennais a remporté son deuxième match de présaison en s'imposant 2 buts à 1. La nouvelle recrue Faitout Maouassa et le joueur formé au club Adrien Hunou ont permis aux Rouge et Noir de l'emporter, malgré l'absence des cadres Ludovic Baal (Golden Cup), Yoann Gourcuff et Morgan Amalfitano, tous deux blessés.



Rennes s'est fait peur dans ce derby breton. Sur une frappe excentrée de Faussurier relâché par le portier rennais Abdoulaye Diallo, c'est Autret qui ouvre le score (1-0, 35e).



Menés à la pause, les Rennais sont rapidement revenus au score grâce à Maouassa. Après une accélération de Diakhaby côté droit qui transperce la ligne défensive et une bonne connexion avec Firmin Mubele, l'ailier congolais se retrouve dans la surface mais, taclé, ne parvient pas à tirer. La balle arrive dans les pieds de la nouvelle recrue rennaise Faitout Maouassa, qui, d'une frappe sèche du gauche, trompe Fabri (1-1, 50e).



Le deuxième but, synonyme de victoire rennaise, intervient à la 90e minute. Sur un décalage côté gauche, James Léa-Siliki, grand artisan du titre de champion de CFA avec la réserve du Stade Rennais la saison passée, parvient à adresser un centre millimétré dans la course d'Adrien Hunou. D'un plat du pied, ce dernier ajuste le portier brestois pour offrir la victoire au Stade Rennais.



Prochain rendez-vous côté rennais : samedi 22 juillet, à Vire, contre le SM Caen.





Stade Rennais FC : A. Diallo - Traoré (Danzé, 46e), Bensebaini, Mexer, N. Diallo (Gnagnon, 46e) - André (Salles-Lamonge, 76e), Prcić (Toufiqui, 63e), Bourigeaud (Hunou, 63e), Maouassa (Léa Siliki, 63e) - Diakhaby (Tell, 63e), Mubele (Brandon, 63e).