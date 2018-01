Le mercato des Verts, épisode 1

Miniature réalisée sur les premiers jours de mercato des Verts

Le mercato n'a ouvert ses portes seulement lundi à minuit et pourtant, l'ASSE a déjà enregistré ses deux premiers renforts. En effet, Robert Beric, très peu utilisé par Anderlecht (6 apparitions, 0 but), a été rappelé par Saint-Étienne, ainsi qu'Oussama Tannane (l'officialisation devrait arriver dans les prochains jours), où Las Palmas a mis un terme au prêt du joueur marocain suites à diverses problèmes de comportement. Six mois après leurs départs, ces deux joueurs offensifs ne pourront faire que du bien à une attaque de l'ASSE muette, où le duo Diony-Soderlünd n'a toujours pas inscrit le moindre but depuis le début de saison.

Mais du côté du Forez, on ne compte pas s'arrêter là. Plus les heures passent, plus les rumeurs défilent, certains revenant même avec insistance. Par exemple, c'est le cas de Yann M’Vila (27 ans) où selon plusieurs sources, le joueur et l'ASSE auraient déjà trouvé un accord. Le joueur n'étant plus payé depuis quelques mois, Yahoo Sport affirme que c'est l'UEFA qui doit trancher et que le dénouement devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine. Il pourrait ensuite s'engager librement avec Saint-Etienne.

Ensuite, Yahoo Sport encore, annonce que Jean-Louis Gasset aurait appelé Lassana Diarra (32 ans) si son transfert au PSG s'avère être un échec. Mais selon SFR Sport, le dossier brûle entre l'ancien milieu de l'Olympique de Marseille et le PSG. Un dossier bien trop compliqué pour le club stéphanois.

Enfin, la dernière piste évoquée au milieu de terrain n'est autre que Vincent Koziello (22 ans) selon Tutto Mercato Web. Le jeune milieu de terrain français de l'OGC Nice avait déjà été annoncé du côté du Forez cet été. Le joueur arrive en fin de contrat avec le club azuréen en juin 2019 et refuserait pour l'instant de prolonger. Cet hiver, on parle éventuellement d'un prêt avec option d'achat chez les Verts. Il pourrait s'avérer être une excellente pioche pour l'ASSE mais attention, plusieurs clubs de Série A sont également sur le coup.

Du côté de la défense désormais, où l'ASSE éprouve un réel besoin cette saison, plusieurs noms sont apparus : Yahoo Sport évoquait le nom de Damien Da Silva (29 ans), le défenseurs caennais, dont l'agent n'est autre que David Wantier, conseiller en recrutement de l'ASSE.

Manu Lonjon évoquait le nom d'un international serbe qui serait le défenseur espéré par les Verts cette semaine. Évidemment, on peut penser à Nemanja Pejčinović (30 ans), le défenseur serbe (4 séléctions) du Lokomotiv Moscou passé par la Ligue 1 et l'OGC Nice. Mais l’on voit mal ce dernier quitter un club, où sa place de titulaire lui est assurée (23 matchs disputés cette saison : 17 en championnat, 6 en Europa League) pour rejoindre un club jouant le maintien et absent de toute compétition européenne cette saison.

Mais un peu plus tard, une autre piste (ou du moins rumeur) du mercato des Verts a été dévoilée. Celle-ci serait Uroš Spajić (24 ans), défenseur international serbe (5 séléctions) du RCS Anderlecht. Il est également passé par la Ligue 1, cette fois-ci du côté de Toulouse. Mais tout comme Pejčinović, Uroš Spajić s'est imposé du côté de la Belgique avec pas moins de 20 matchs déja disputés cette saison (15 matchs en championnat, 5 en Ligue des Champions). Ainsi, pour les mêmes raisons évidentes que Nemanja Pejčinović, on le voit mal quitter l'aventure belge maintenant.

Mais, mercredi matin, Le Progrès annoncait que le défenseur serbe visé par l'ASSE n'était ni le défenseur du Lokomotiv Moscou ni l'ex-défenseur de Toulouse mais serait finalement Stefan Mitrovic (27 ans), le défenseur gaucher du KAA Gent. Contrairement aux deux autres, ce défenseur serbe (11 séléctions) n'a jamais évolué en France, malgré qu'il ait déjà évolué dans sept pays européens différents (en Espagne, au Portugal, en Serbie, en Belgique, en République Tchèque, en Slovaquie ainsi qu'en Allemagne). Recruté par la Gantoise il y a un an et demi pour environ 1,5M, Stefan Mitrovic compte également une belle expérience sur la scène européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Ligue Europa. Ce dernier reste donc à l'heure actuelle la piste la plus crédible. Le journal régional va même plus loin. En effet, il annonce que le joueur devrait passer sa visite médicale à l'Étrat ce jeudi et parapher par la suite un contrat de quatre ans et demi !

En outre, Yahoo Sport évoquait également avec instance la piste de Nicolas Gavory (22 ans) la semaine dernière. Ce dernier évoluant au poste de latéral gauche, on voit mal l'ASSE engager un énième joueur à ce poste déjà bien fourni (Gabriel Silva, Mbengue, Katranis), avant certains départs.

Enfin, la dernière piste défensive évoquée du côté stéphanois renvoie à Simon Kjær (28 ans). Le grand défenseur central (1,9m) international danois de Séville pourrait être un très bon choix pour l’équipe coachée par Jean-Louis Gasset. Cependant, le joueur n’est arrivé que cet été en Espagne, pour un montant avoisinant les 12,5M. Il s’est imposé du côté de Séville, formant avec Clément Lenglet la défense type du club andalou. De plus, Séville est toujours en lice en Ligue des Champions et l'ancien défenseur du LOSC (2013-2015) voudra sûrement aider son club à faire tomber Manchester United en 8èmes de finales. Un argument qui devrait faire douter le joueur à rallier le Forez, du moins dès cet hiver.

Enfin, dans le secteur offensif, malgré les retours de Beric et de Tannane, Sainté pense également à renforcer son attaque et plus particulièrement les ailes. Kévin Monnet-Paquet arrive en fin de contrat, Romain Hamouma et ses perpétuelles blessures depuis plusieurs saisons, l’imbroglio Bamba et sa prolongation …

C’est pour cela que l’ASSE aurait coché le nom de Paul-Georges Ntep (25 ans). L’ailier gauche français du VfL Wolfsburg, très peu utilisé en Allemagne (seulement 5 matchs cette saison dont 1 seul en tant que titulaire), pourrait faire son retour en France. Un championnat qu’il connait bien, Ntep ayant joué quatre saisons du côté de la Bretagne, à Rennes. Une piste crédible, d’autant plus que selon France Bleu Saint-Étienne Loire, le joueur s’était déplacé dans le Forez la semaine dernière. Cependant, attention à ne pas trop traîner, Nice est également sur le coup. D'ailleurs, Tristan Molineri, journaliste à RMC, indique que le joueur préférerait rejoindre le club entrainé par Lucien Favre que l'ASSE.

Mardi après midi, Dominique Rocheteau annoncait l'arrivée de trois recrues dans les prochaines semaines : « Un défenseur central devrait arriver dès cette semaine à Saint-Etienne. Suivront deux autres joueurs la semaine prochaine : un milieu et un attaquant. ». D’après les informations révélées mardi après-midi par Manu Lonjon, le défenseur central qui devrait arriver cette semaine sera probablement serbe. Le dénouement aura donc lieu dans quelques jours.

Il fallait un mercato abouti pour Saint-Étienne, celui-ci démarre sur les chapeaux de roues. Il va falloir désormais du concret le plus rapidement possible, pour une préparation maximale afin d'aider l'ASSE à relever la tête lors de cette deuxième partie de saison.