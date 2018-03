OL 1-1 ASSE : Les Verts refroidissent le Groupama Stadium !

Les Verts vont beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et ce mercato hivernal. Même si le jeu n'est pas toujours au rendez-vous, les résultats sportifs reviennent et l'ASSE remonte au classement, pour le plus grand plaisir du peuple Vert. Saint-Étienne reste sur une précieuse victoire obtenue à Angers (0-1) grâce à un but de Robert Beric en fin de match. De son côté, l'OL est au plus mal en championnat.

Après avoir mené 2-0 à Lille, les Gones se sont fait rejoindre avec notamment un but de Luiz Araujo en fin de match. Un seul point de pris, mais surtout le seul depuis quatre matchs ! Hormis la blessure d'Anthony Lopes la veille du match, les deux groupes sont au complet. Les supporters stéphanois sont interdits de déplacement pour le derby, mais ils étaient bien là dans la matinée pour le départ des joueurs vers le Groupama Stadium. Une ferveur qui impressionera Jean-Louis Gasset, Gabriel Silva et Mathieu Debuchy entre autres.

Pour ce qui est de la composition alignée par Bruno Génésio, Mathieu Gorgelin remplace Anthony Lopes, blessé, dans le but. La seule petite surprise concerne le côté gauche : Ferland Mendy est préféré à Marçal alors que Memphis Depay pousse Houssem Aouar sur le banc. La formation est organisée en 4-2-3-1, autour de Fekir.

Aucune surprise à recenser dans le onze stéphanois. Les Verts sont alignés en 4-3-3 avec un milieu composé de Yann M'Vila, Ole Selnaes et Rémy Cabella. Jonathan Bamba, Robert Beric et Kévin Monnet-Paquet forment le trio offensif. Mathieu Debuchy, Neven Subotic, Loïc Perrin et Gabriel Silva sont titulaires en défense.

Les deux équipes s'observent dans ce début de match. Les Lyonnais font circuler le ballon dans ce début de match, en prenant le moins de risque possible. La première situation de ce match est lyonnaise. Après un corner frappé à gauche par Memphis Depay, Stéphane Ruffier manque sa sortie aux poings, gêné par Neven Subotic. Sur le deuxième ballon, Mariano Diaz tente de reprendre, mais son tir est contré puis dégagé en catastrophe.

Les Verts s'en sortent finalement (9'). Au quart d'heure de jeu, Mathieu Debuchy délivre un bon centre dans le dos de l'arrière-garde lyonnaise. Seul au point de penalty, Robert Beric reprend du droit et trompe Mathieu Gorgelin. Malheureusement, cela sera une joie de courte durée pour les Verts, le but est logiquement refusé pour un hors-jeu flagrant de l'attaquant slovène (16'). Quelques minutes plus tard, Marcelo ouvre le jeu et trouve Mariano Diaz d'une superbe ouverture. Le buteur dominicain contrôle de la poitrine, se joue de Loïc Perrin, se retourne et trompe Stéphane Ruffier du gauche. l'Olympique Lyonnais mène un zéro. C'est le quinzième but en Ligue 1 pour l'ancien madrilène (20'). Un but qui, paradoxalement, va enterrer les stéphanois. Cinq minutes après l'ouverture du score, Tanguy Ndombélé réussit son crochet devant la surface et arme un tir du gauche.

Stéphane Ruffier repousse du genou, sans trop trembler. Dix minutes avant la pause, Rafael se blesse aux ischios-jambiers et est contraint de céder sa place à Kenny Tete (36'). Quelques instants, plus tard, l'OL et Memphis Depay vont se procurer une belle occassion. Ferland Mendy élimine Ole Selnaes côté gauche et sert le néerlandais. Memphis Depay enroule du droit à 23 mètres, et oblige Stéphane Ruffier à réaliser une superbe claquette main opposée (39'). L'OL monte en régime et les stéphanois enchaînent les fautes. Après onze fautes déjà en cette première mi-temps, Ole Selnaes reçoit le premier carton jaune de cette rencontre (42').

Grâce à un Mariano très efficace, Lyon mène sans forcément dominer outrageusement à la mi-temps. Les Verts peinent à se montrer dangereux et n'ont pas inquiéter une seule fois le portier lyonnais. Comme le démontre les statistiques, les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas cadré le moindre tir contrairement aux lyonnais, qui ont tenté à quatre reprises, une seule n'ayant pas été cadrée. La possession est légèrement lyonnaise (54% pour les Gones), tout comme le nombre de passes tentées : 215 pour les hommes de Bruno Génésio, 168 pour les Verts. Tout reste à faire en seconde période pour les stéphanois.

Dès la reprise, Bruno Génésio est contraint d'effectuer un deuxième changement. Lucas Tousart, malade avant le match, est remplacé par Houssem Aouar (46'). La seconde période commence sur un très petit rythme. Aucune des deux équipes n'arrivent à réellement mettre de l'intensité et à enflammer ce match. Les Stéphanois vont se procurer la première situation de cette deuxième période. Après un excellent travail de Rémy Cabella, Kévin Monnet-Paquet tente sa chance à l'entrée de la surface.

Mais son tir s'envole (52'). Dix minutes après la reprise de la seconde période, les deux gardiens n'ont rien eu à faire depuis le retour des vestiaires. On est loin des intensités des derniers derbies. C'est à l'heure de jeu que la première véritable occasion intervient. Nabil Fekir parvient à contrôler un ballon difficile à trente mètres. En deux touches, il transmet à Mariano Diaz, qui enchaîne dans un mouchoir de poche et sous pression une volée du droit. Stéphane Ruffier capte en deux temps (60'). Dans la foulée, Jean-Louis Gasset opère son premier changement. Kévin Monnet Paquet, impliqué dans 2 des 3 derniers buts de l'AS Saint-Etienne face à Lyon en Ligue 1 mais auteur d'une prestation décevante cet après-midi, cède sa place à Romain Hamouma (62').

Sur l'un de ses premiers ballons, Romain Hamouma récupère le cuir et sert Robert Beric d'un extérieur du pied. Mais le buteur stéphanois, dans un mauvais jour, n'arrive pas à reprendre le ballon Mathieu Gorgelin devance l'attaquant slovène (66'). Dans la foulée, les deux coachs opérent des changements. Du côté stéphanois, Jean-Louis Gasset décide de faire sortir Ole Selnaes pour faire entrer Paul-Georges Ntep. Un choix purement offensif (67'). De son côté, Bruno Génésio est contraint d'effectuer un dernier changement avec la blessure de Nabil Fékir, touché au genou droit. Mouctar Diakhaby le remplace (69'). Les Verts vont commencer à mettre du rythme dans ces vingt dernières minutes.

Après un beau une-deux entre Mathieu Debuchy et Jonathan Bamba sur le côté droit, ce dernier trouve Romain Hamouma en retrait. Le tir se transforme en passe pour Robert Beric dans les six mètres. Le buteur des Verts reprend mais Marcelo, décisif, se jette et sauve sur sa ligne (73'). Dans la foulée, le corner est mal renvoyé par la défense lyonnaise et Romain Hamouma reprend de volée devant la surface. Le tir de l'ancien Caennais est dévié in-extremis par Kenny Tete (75'). Les lyonnais, évoluant à cinq derrière désormais, ne jure que par les contres et Memphis Depay provoque Neven Subotic à la faute à vingt six mètres des buts de Stéphane Ruffier.

L'ancien défenseur du BVB est sanctionné du deuxième carton jaune du côté stéphanois. Le Néerlandais décide de se charger lui-même du coup franc et envoie un missile que Stéphane Ruffier repousse des deux mains en catastrophe (86'). Après plusieurs bonnes phases, les Verts n'inquiètent plus l'OL et Mathieu Gorgelin. Une minute avant la fin du temps réglementaire, Jean-Louis Gasset tente le tout pour le tout et décide de faire rentrer Assane Diousse à la place de Gabriel Silva. L'arbitre assistant annonce trois minutes de temps additionnel. Hormis Stéphane Ruffier, les vingt et un joueurs sont dans la moitié de terrain lyonnaise. Yann M'Vila envoie encore une superbe transversale en direction d'Assane Diousse sur le côté gauche.

Le milieu sénégalais trouve Rémy Cabella qui sert Paul-Georges Ntep à l'entrée de la surface. Ce dernier lance Rémy Cabella dans la profondeur qui déborde et centre au sol du gauche. Le ballon passe entre les jambes et les pieds des défenseurs lyonnais. Mathieu Debuchy surgit et vient conclure du gauche dans le but vide au point de penalty ! Les Verts sont récompensés de leurs efforts. C'est le deuxième but du latéral droit stéphanois depuis son retour en France, le dernier jour du mercato (91'). L'arbitre mettra fin à cette rencontre deux minutes plus tard.

Après avoir poussé en vain en fin de seconde période, Saint-Étienne a fini par être récompensé dans le temps additionnel sur un but de Mathieu Debuchy. Grâce à ce but, les Verts remontent à la douzième place. De son côté, Lyon a encore craqué en fin de match. Les Gones poursuivent leur série noire et voient le podium s'éloigner.

Un match nul plutôt logique au vue des statistiques : neuf tirs (dont 5 cinq cadrés) en faveur des lyonnais, huit tirs (dont un seul cadré) du côté des stéphanois. La possession a fini en faveur des Verts (54%), tout comme le nombre de passes tentées (418 pour les Verts, 346 pour les Gones).

Le prochain rendez-vous des Verts aura donc lieu samedi prochain, dans le Chaudron avec la réception de Dijon, onzième et un point devant l'ASSE. Le groupe au complet, il faudra poursuivre la bonne série des Verts à domicile depuis 2018 (trois victoires et un nul en quatre matchs).