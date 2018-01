Le journal de l'Australian Open - Day 8 : Déception pour Caroline Garcia

Une Caroline Garcia qui semble ne pas trouver les solutions face à l'Américaine Madison Keys (Source Image : Eurosport)

Résultats des Français et Françaises :

Garcia - Keys (USA) (3/6 2/6)

Dernière tricolore en lice dans le tournoi, Caroline Garcia ne sera pas le porte-drapeau des Français en quart de finale. Une forte attente autour de la Lyonnaire qui a peut-être généré du stress puisque la tête de série n°8 n'a pas été au rendez-vous de ce 8e de finale contrairement à son adversaire du jour. L'Américaine Madison Keys (tête de série n°17) a profité de la fébrilité de son adversaire pour dominer Garcia du premier au dernier point qui avouera elle-même après le match, qu'elle ne sera jamais rentré dans sa rencontre :

« Je ne pense pas qu'elle était injouable. Personne n'est injouable. Après oui, elle fait son match, mais le mien est beaucoup trop en dessous de ce que je peux faire et ce que je dois faire. J'étais en dessous et en dedans dans ce match. Ma performance est décevante." (L'Equipe)

Caroline Garcia gâche une belle occasion de s'envoler en quart de finale du tournoi australien mais nul doute que la Française se fera une joie d'atteindre ce stade de la compétition, dans son jardin de Roland-Garros, lieu de son premier quart de finale en Grand Chelem.

Résultats des favoris :

Federer - Fucsovics (6/4 7/6(3) 6/3)

Berdych - Fognini (6/1 6/4 6/4)

Djokovic - Chung (6/7 5/7 6/7)

Thiem - Sandgren (2/6 6/4 (4)6/7 7/6(7) 3/6)

Le Djoker au tapis ! De retour après plus de 6 mois d'arrêt, Novak Djokovic aura donc gagné trois rencontres avant de s'incliner face à une copie de lui-même, le sud-coréen Chung. Le mini-djoko 2.0 a fait subir à son idole ce que lui-même faisait subir à ses adversaires lors de ces dix dernières années. Indébordable, collant la ligne de fond et contrant le Serbe sur ses nombreuses initiatives, le jeune joueur de 21 ans a pris Novak Djokovic à son propre piège, celui de la régularité. Djokovic semblait jouer face à un mur, peu importe ce que l'ex n°1 mondial produisait, le tombeur d'Alexander Zverev ne paraissait jamais en difficulté. Coupable d'erreurs inhabituelles mais compréhensibles après cette longue période d'arrêt, Novak Djokovic est tombé sur un os aujourd'hui en la personne de Chung Hyeon. La surprise du tournoi en rencontrera une autre encore plus incroyable en quart de finale, l'Américain Tennys Sandgren.

Ce dernier poursuit sa folle aventure en éliminant l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série n°5, en 8e de finale. Vainqueur d'un Stan Wawrinka visiblement diminuée, Sandgren nous prouve que cette victoire n'était pas un feu de paille en l'emportant en 5 sets face à Dominic Thiem, une des futurs stars du circuit pour les années à venir. Premier 8e de finale en carrière, premier match en 5 sets également mais il en fallait plus pour faire peur à Tennys Sandgren, lui qui ne comptait que 2 victoires sur le circuit principal avant le début de cette fantastique épopée. Pourtant, après avoir obtenu une balle de match dans le 4e set finalement perdu 9 points à 7 au jeu décisif, on aurait pu se dire que c'est à ce stade de la compétition que l'Américain allait rendre les armes. Que neni puisque Tennys Sandgren reparta au combat de plus belle dans la 5e et dernière manche, bien décidé à ne pas laisser l'occasion lui passer sous le nez. L'histoire est belle et on espère qu'elle va continuer encore longtemps pour lui.

Les habitués des quarts en GC répondent une nouvelle fois présent et auront le plaisir de jouer face à l'autre. Tomas Berdych opposé à Roger Federer. Un classique des matchs en 2e semaine des années 2010 avec un vainqueur quasi unanime à chaque fois. Le Suisse Roger Federer mène 19 à 6 dans leurs confrontations directes, autant vous dire que les deux hommes se connaissent plutôt bien. Ce que le Rodg sait parfaitement, c'est que la tête de série n°19 est capable de jouer à un très haut niveau.. sauf dans les moments chauds. Avec son jeu puissant et assez stéréotypé, Roger Federer sait parfaitement les plans tactiques de Berdych et comment le faire déjouer. Si les deux hommes ont vécu un parcours relativement tranquille jusqu'ici (à souligner la très grosse performance de Berdych qui élimina Del Potro en trois petits sets), on observera la capacité du Tchèque a résister à la pression dans les moments chauds. Si Tomas Berdych arrive à passer outre cette pression médiatique, Federer pourrait se retrouver à batailler dans les cordes sous les coups de butoires du colosse Tchèque

Résultats des favorites :

Kerber - Hsieh (4/6 7/5 6/2)

Pliskova - Strykova ((5)6/7 6/3 6/2)

Affrontement entre deux compatriotes en 8e de finale du tableau féminin. La bataille fut rude entre les deux joueuses mais c'est finalement Karolina Pliskova qui en sort vainqueur. Bataille au sens propre comme au sens figuré car les deux joueuses ne s'apprécient guère sur le circuit et se sont livrés à un véritable combat de 2h et 41 minutes. Quasi impériable sur sa mise en jeu, Pliskova a usé son adversaire qui n'a pu tenir le rythme plus d'un set et s'impose donc logiquement en trois sets au prix d'un bel effort. La Tchèque devra avoir des réserves puisqu'un autre affrontement de taille l'attend. Sans parler de la taille de Simona Halep (1m68 seulement contre les 1m86 de la longiline Karolina), c'est un véritable choc qui nous est proposé en quart de finale et qu'on attend avec grande impatience.

De l'autre côté du tableau, Angelique Kerber confirme qu'elle est la joueuse en forme du moment (lauréate du tournoi de Sydney la semaine précédente) Vainqueur de la surprenante Taiwanese Hsieh, tombeuse de Garbine Muguruza au 2e tour, Kerber continue sa route et profite de ce tableau ouvert pour se frayer un chemin vers le dernier carré. Mais avant cela, il faudra passer l'obstacle Keys et trouver la clé du succès pour battre l'Américaine, bourreau de notre dernière rescapée française.