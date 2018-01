Le journal de l'Australian Open - Day 3 : Cornet s'offre Görges et peut rêver

La joie d'Alizé Cornet après sa qualification pour le 3e tour (Source Image : Europe1)

Résultats des Français et Françaises :

Tsonga - Shapovalov (CAN) (3/6 6/3 1/6 7/6(4) 7/5)

Simon - Carreno-Busta (ESP) (2/6 0/3 ab.)

Cornet - Görges (ALL) (6/4 6/3)

Seulement 2 hommes et 1 femmes représentant le drapeau tricolore cette nuit mais de la perf' à débriefer ! Touché à la cuisse (quadriceps et adducteurs), Gilles Simon a du abandonné alors qu'il était mené 6/2 3/0 par l'Espagnol Carreno-Busta. Dommage pour Gillou qui commençait 2018 en fanfare avec sa victoire à l'ATP 250 de Pune en début d'année, victoire qui a du laisser des traces sur l'intégrité physique de Simon.

Pour son deuxième match de l'année, Tsonga avait fort à faire face au jeune et prometteur Denis Shapovalov. C'est le Canadien qui entra le mieux dans cette rencontre en prenant les devants et contraint Tsonga à se retrouver dos au mur en étant mené 2 manches à 1. Dans un 4e set où les serveurs feront la loi (aucune balle de break des deux côtés), Jo prendra le meilleur sur Shapovalov lors du tie-break remporté 7 points à 4. A l'approche du 5e set, Jo-Wilfried Tsonga retombe dans ses travers en concédant son service très rapidement pour se retrouver mené 5-2, à 4 points de l'élimination. Mais Tsonga fera parler son expérience ou Shapovalov valoir son inexpérience pour remonter ce déficit de 3 jeux en alignant 5 jeux consécutifs pour s'imposer au finish 7 jeux à 5. On pousse un ouf de soulagement dans le clan français car Jo n'est pas passé loin d'une sortie de route précoce.

La bonne surprise de la journée nous est offerte par les filles et Alizé Cornet en particulier. Opposée à l'antithèse de Kristina Mladenovic, Julia Goerges, la Niçoice avait un sacré obstacle à franchir si elle voulait s'extirper de ce 2e tour très compliqué. Invaincue depuis 15 matchs à cheval sur la saison 2017/2018 et vainqueur du tournoi d'Auckland en début d'année, Alizé ne partait clairement pas favorite sur ce match. Une prestation parfaite à tout point de vue, une performance tennistique de haut niveau (seulement 17 fautes directes contre 41 à son adversaire) et Alizé Cornet réalise quelque chose qu'elle n'a jamais su faire en 5 confrontations auparavant, sortir vainqueur d'un court de tennis face à l'Allemande. Alizé s'ouvre le chemin des possibles dans cet Open d'Australie 2018.

Résultats des favoris :

Nadal - Mayer (6/3 6/4 7/6(4))

Cilic - Sousa (6/1 7/5 6/2)

Kyrgios - Troicki (7/5 6/4 7/6(2))

Dimitrov - McDonald (4/6 6/2 6/4 0/6 8/6)

Dur dur d'être une des têtes d'affiches du tournoi australien. Demi-finaliste sortant et n°3 mondiale, Dimitrov doit assumer son statut et celui-ci fut quelque peu difficile à porter la nuit dernière. Programmé en main-event de la session de nuit, le Bulgare a éprouvé toutes les peines du monde à écarter le jeune qualifié McDonald. Cherchant à finir les échanges en deux ou trois coups de raquettes, Dimitrov a failli se prendre les pieds dans le tapis en s'engageant dans un 5e set de tous les dangers. Au service pour débuter l'ultime match, l'américain finit par craquer à 7 jeux à 6 sur la seule et unique balle de break du set. Ce match va servir, on l'espère, d'avertissement au Bulgare.

En revanche, pas de soucis pourur Marin Cilic et Rafael Nadal.

Après un 1er tour qui le vit lâché un set, le Croate a serré la vice et s'est montré impérial notamment au service (aucune balle de break concédé). De son côté, l'Espagnol avance dans le tableau et profite d'adversaires largement à sa portée qui se trouve sur son chemin d'un 3e Open d'Australie. Seul petit bémol, Rafa a de nouveau perdu son service et il faudra veiller à tenter de garder sa mise en jeu inviolée pour s'éviter de mauvais tours.

Tête d'affiche local de part son statut de n°1 Australien, Nick Kyrgios semble apprécier ce fardeau. Après un 1er tour maîtrisé, Kyrgios a aujourd'hui encore plié l'affaire en 3 manches face à un adversaire, Viktor Troicki, qui aurait pu se révèler être casse-pied. Injouable sur son service (71% de 1re balle et 84% de points gagnés derrière celle-ci). Comme à son habitude, Nick se sera légèrement déconcentré en fin de match (debreak alors qu'il sert pour le match) mais aura su tout de suite remettre les pendules à l'heure en concluant la rencontre au tie-break pour rejoindre le stade des 32e finales dans un match qui sentira la poudre face à Jo-Wilfried Tsonga.

Résultats des favorites :

Svitolina - Siniakova (4/6 6/2 6/1)

Wozniacki - Fett (3/6 6/2 7/5)

Ostapenko - Duan (3/6 6/3 6/4)

Australian Open décidément compliqué pour les prétendantes à la victoire finale. Après les éliminations de Venus Williams ou encore Petra Kvitova, Svitolina, Wozniacki et Ostapenko ont toutes laissé filer un set en route mais seront bien au rendez-vous du 3e tour. Peut-etre avaient-elles fait la fête ensemble la veille puisqu'elles ont toutes concédé la 1re manche avant de se resaisir et de rétablir l'ordre des choses. Pas de quoi s'inquiéter mais il ne faudra pas avoir du retard à l'allumage au prochain tour sous peine de mauvaises surprises, Ostapenko et Wozniacki étant opposé respectivement à Kontaveit (32) et Bertens (30).