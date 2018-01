Le journal de l'Australian Open - Day 2 : Mladenovic continue sur sa lancée et enchaîne une 15e défaite d'affilée

Kiki aimerait bien se cacher dans un trou de souris après cette nouvelle désillusion (Source Image : lequipe.fr)

Résultats de nos Français et Françaises :

Benneteau - Daniel (JAP) (6/7(6) 7/6(0) 6/4 6/1)

Mannarino - Berrettini (ITA) (6/4 6/4 6/4)

Monfils - Munar (ESP) (6/3 7/6(5) 6/4)

Gasquet - Kavcic (SLO) (6/1 6/4 7/5)

Paire - Garcia-Lopez (ESP) (0/6 7/6(4) 1/6 4/6)

Garcia - Witthoeft (ALL) (7/5 6/3)

Mladenovic - Bogdan (ROU) (3/6 2/6)

Ponchet - Muguruza (ESP) (4/6 3/6)

Dodin - Bouchard (CAN) (3/6 5/7(5))

Nouvelle journée à Melbourne avec beaucoup de français(es) sur les courts ! Adrian Mannarino et Julien Benneteau étaient chargés d'ouvrir le bal et ils n'ont pas failli à leur mission. Qualification aisée d'Adrian qui s'est vu changer d'adversaire à quelques minutes de son match, Krajinovic laissant la place au lucky-loser italien Berrettini dont Manna disposa parfaitement en le breakant à 3 reprises pour s'imposer 3 fois 6/4. Mannarino fera face au Tchèque Vesely au prochain tour.

Chaque victoire de Julien Benneteau nous remplit d'une once de bonheur. Non pas parce qu'on est des fan boy mais que ce gars mérite ce qui lui arrive en ce moment, lui qui nous a ému avec ses larmes lorsque la Marseilleise a retenti au stade Pierre-Mauroy et impressionné lors de sa demi-finale à Paris-Bercy en novembre dernier. Au terme de deux sets acharnés (2'15 de jeu) qui vit les deux hommes s'expliquaient à chaque fois au tie-break, Bennet' prendra finalement le dessus dans la 3e et 4e manche pour s'imposer et tenter d'aller défier un gros morceau au tour suivant, le belge David Goffin.

Pour le reste, qualification sans trop de souci de la part de Monfils et Gasquet face à des adversaires à leur portée. La tâche sera moins aisée pour Gaël qui va croiser la route d'un certain Novak Djokovic dont on parlera plus tard.

La journée aurait pu être parfaite chez les hommes si Benoit Paire ne s'était pas incliné face à l'expérimenté et toujours présent Garcia-Lopez. Touché aux abdominaux après sa belle semaine à Sydney, Paire s'est battu mais s'est logiquement incliné dans un match au score en dents de scie.

Nos deux seules têtes de séries du tableau féminin faisaient leur entrée en lice aujourd'hui à Melbourne ! Un tirage favorable devait leur permettre de rentrer tranquillement dans le tournoi et de faire leurs armes. Dans le fond du gouffre à tous les niveaux, "Kiki" Mladenovic n'a pas su rebondir pour mettre un terme à cette hémorragie de défaite qui ne cesse de s'accroître au fil des semaines. Quinzième défaite de rang à cheval sur l'année 2017. Un match sur la lignée des précédents avec un niveau de jeu catastrophique et une fébrilité criante au service (17% de points gagnés sur sa seconde balle) face à une Ana Bogdan qui a sorti un match solide de son côté. En revanche, aucun souci ou presque pour Caroline Garcia. Menée 5/3 dans le 1er acte, Garcia inverse la tendance pour recoller à 5/5 avant d'arracher le set 7/5. La native de Saint Germain en Laye déroule ensuite pour s'imposer 6/3 dans la 2e manche. Pour clôturer ce point tricolore du jour, mention spéciale à Jessika Ponchet qui jouait la son 1er match en Grand Chelem, sur le Margaret Court face à l'Espagnol Garbine Muguruza, n°3 mondiale s'il vous plaît. La française aura été loin d'être ridicule et s'incline en deux sets (6/4 6/2). Une belle expérience qui on l'espère l'aidera à réaliser une belle saison en cette année 2018.

Résultats des favoris :

Djokovic - Young (6/1 6/2 6/4)

Federer - Bedene (6/3 6/4 6/3)

Berdych - De Minaur (6/3 3/6 6/0 6/1)

Del Potro - Tiafoe (6/3 6/4 6/3)

Wawrinka - Berankis (6/3 6/4 2/6 7/6(2))

Goffin - Bachinger (6/7(3) 6/3 6/2 6/4)

Autres : qualifications de Alexander Zverev, Sam Querrey et Dominic Thiem

Surprise : élimination de Milos Raonic

Beaucoup de prétendants à la victoire finale sur les courts cette nuit. Qualification sans problème pour Roger Federer et Novak Djokovic. Le premier revenait sur les lieux de son renouveau de l'an passée tandis que le second faisait son retour sur les terrains après plus de 6 mois d'absence et un abandon à Wimbledon. On pourra jauger le niveau de forme du Serbe dès le prochain tour puisqu'il fera face à Monfils.

Dans la catégorie des contenders, David Goffin, Stan Wawrinka et Tomas Berdych ont tous lâché un set mais s'en sortent pour rallier le second tour.

Après la journée d'hier qui a déjà vu quelques têtes de séries tomber, c'est au tour de Milos Raonic de faire ses valises très tôt dans le tournoi, défait par le Slovaque Lacko alors que le Canadien avait empoché la 1ere manche au tie-break.

Résultats des favorites :

Muguruza - Ponchet (6/4 6/3)

Pliskova - Cepede (6/3 6/4)

Kvitova - Petkovic (3/6 6/4 8/10)

Kerber - Friedsam (6/0 6/4)

Déjà dit plus haut, Muguruza s'est imposée sans difficulté face à la jeune française Jessika Ponchet qui n'aura pas démérité. La tchèque Karolina Pliskova s'est imposée en perdant autant de jeux que l'espagnole et ayant tout aussi peu de difficulté.

On tient sûrement le match de ce 1er tour dans la tableau féminin. Pour leur 11e affrontement sur le circuit (5-5 avant ce match), Petra Kvitova et Andrea Petkovic se sont livrées une sacrée bataille qui vit l'Allemande s'imposait au finish 10-8 dans l'ultime manche. L'affaire aurait pu être conclue un peu plus tôt puisque que Petko se procura 3 balles de matchs à 5/4. Finalement, la 4e sera la bonne et donne déjà rendez-vous à la n°1 mondiale Simona Halep au 3e tour.