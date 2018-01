Martin Fourcade vainqueur de la course des rois du côté d'Anthloz-Anterselva

Martin Fourcade s'impose et remporte sa sixième victoire de la saison. (Twitter: @IBU_WC)

Martin Fourcade - De bonne augure...

Et un nouveau podium pour Martin Fourcade, et encore mieux une nouvelle victoire, sa 6ème de la saison et conforte son dossard jaune de leader du général de la Coupe du Monde. Avec un 18/20 du côté du tir, le français a su profité des erreurs notables de Johannes Boe ou encore de Tarjei Boe lors de son dernier tir. Le français qui va maintenant bien se préparer pour les Jeux Olympiques où il sera parmi les grands faveurs avec son grand rival Johannes Boe.

Côté français:

Encourageant: Simon Desthieux, a alterné le bon et le moins bon sur le pas de tir avec un 5/5 sur le premier couché puis un 3/5 sur le second couché ensuite à nouveau un 5/5 sur le premier debout et une pénalité sur son dernier tir debout. Le français va finalement terminer 10ème. Simon Fourcade réalise le 17/20 sur le pas de tir et prendra une honorable 20ème place.

Décevant: Quentin Fillon Maillet est dans le dur en ce moment, avec 5 pénalités sur ses différents tirs il devra se contenter d'une 21ème place. Antonin Guigonnat a lui aussi eu du mal du côté du tir avec un 14/20 seulement le français ne peut espérer mieux qu'une 23ème place. Emilien Jacquelin qui avait réalisé des performances excellentes lors du sprint et de la poursuite effectue une course d'apprentissage aujourd'hui avec un 13/20 il terminera 28ème.

Autres favoris:

Emil Hegle Svendsen: Le norvégien avait parfaitement commencé avec un sans faute sur son couché mais avec trois pénalités sur le debout il termine 7ème.

Tarjei Boe: Le norvégien avait la victoire au bout du dernier tir si il réalisait le sans faute mais avec une erreur il va prendre la seconde place au sprint devant son compère Bjontegaard

Anton Shipulin: Le russe réalise le 17/20 et termine 9ème.

Erik Lesser: L'allemand avec un 16/20 devra se contenter d'une 17ème place.

Johannes Boe: Le norvégien a craqué du côté du tir aujourd'hui avec 5 pénalités il prendra finalement la 6ème place.

Classement final:

1er: M.Fourcade 40:18 2nd: T.Boe (+2'') 3ème: Bjontegaard (+5'') 4ème: Doll (+16'') 5ème: Kuehn (+18'') 6ème: J.Boe (+29'') 7ème: Svendsen (+33'') 8ème: Windisch (+36'') 9ème: Shipulin (+41'') 10ème: Desthieux (+44'')