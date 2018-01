Darya Domracheva s'impose sur la Mass Start d'Anthloz-Anterselva

Le podium de cette Mass Start avec Domracheva, Kuzmina et Makarainen. (Twitter: @IBU_WC)

Darya Domracheva - Pleine d'opportunisme

Dans un groupe de chasse derrière Dorothea Wierer et Anastasia Kuzmina, c'est la seul biathlète à réaliser le sans faute sur le dernier tir debout et va donc remporter sa deuxième victoire de la saison. Après une troisième place, hier lors de la poursuite, la biélorusse continue donc son beau week-end et se met en confiance en vue des Jeux Olympiques.

Côté françaises:

Encourageant: Célia Aymonier réalise la plus belle course du côté des françaises, avec un 18/20 sur le pas de tir elle termine 14ème. Quand on connaît ses difficultés en tir depuis ce début de saison, elle effectue une bonne course qui peut la mettre en confiance avant les Jeux Olympiques.

Décevant: Justine Braisaz n'y arrive toujours pas avec seulement le 6/10 sur son tir couché elle va prendre une 20ème place loin de ses standings habituels. Heureusement Justine a su régler la mire sur son tir debout avec un 10/10 sur celui-ci. Anais Bescond qui réalisait un week-end fabuleux effectue une course plus que moyenne. Avec 6 pénalités sur ses différents tirs, elle devra se contenter d'une 24ème place. Anais Chevalier réalise une course semblable à celle de Justine Braisaz, avec un 7/10 sur son tir couché, elle aussi a su ajustée sur son tir debout pour réaliser le 10/10 et termine 26ème.

Autres favorites:

Laura Dahlmeier: Avec deux pénalités du côté du tir, l'allemande ne peut espérer mieux qu'une 5ème place.

Anastasia Kuzmina: La slovaque avait la victoire au bout du dernier tir mais elle a craquée sur la dernière balle et va finalement terminer deuxième.

Dorothea Wierer: Quelle déception pour l'italienne qui a menée la course pendant trois tours avant de craquée sur le dernier tir fatidique et terminera 7ème.

Tiril Eckhoff: La norvégienne avait bien commencée la course avec un 9/10 sur son tir couché mais avec un 7/10 sur son tir debout elle termine 19ème.

Lisa Vittozzi: L'italienne réalise le 17/20 et termine 16ème.

Kaisa Makarainen: La finlandaise réalise une fin de course époustouflante , elle qui était ressortie 8ème à la fin du dernier tour, va s'arrachée sur les skis et prendra une superbe troisième place.

Classement final:

1ère: Domracheva 40:23 2ème: Kuzmina (+11'') 3ème: Makarainen (+16'') 4ème: Olsbu (+22'') 5ème: Dahlmeier (+23'') 6ème: Hammerschmidt (+25'') 7ème: Wierer (+29'') 8ème: Preuss (+32'') 9ème: Hinz (47'') 10ème: Yurlova-Percht (+55'')