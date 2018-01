Johannes Boe réalise sa plus belle course ?

Johannes Boe a pris le temps de savourer sa victoire avec un drapeau de la Norvège. (Twitter: @IBU_WC)

Johannes Boe - Encore une victoire

Le norvégien s'offre le doublé, sprint et poursuite, et le tout devant Martin Fourcade. Johannes qui remporte donc sa 8ème course de la saison soit trois de plus que le français. Le norvégien qui impressionne à un peu moins de trois semaines des Jeux Olympiques, il pourra à nouveau marquer la concurrence avec la Mass Start de demain ou il pourra réaliser le triplé sur le site d'Anthloz-Anterselva.

Côté français:

Top: Martin Fourcade, encore un podium pour lui avec une nouvelle seconde place comme lors du sprint, le français n'aura pas pu accrocher mieux. Avec un 19/20 sur le pas de tir, il ne peut espérer la première place. A noter que c'est sa 14ème course individuelle d'affilée ou Martin Fourcade est présent sur le podium, une régularité tout simplement hallucinante. Emilien Jacquelin, le français parti en 5ème position n'a perdu qu'une seule place par rapport au sprint avec un 18/20, le français réalise un superbe week-end.

Encourageant: Simon Desthieux effectue lui aussi une bonne course, avec seulement deux pénalités sur ses différents tirs, le français prend la 8ème place. Quentin Fillon Maillet avait démarré la course sur les chapeaux de roue avec un 15/15 sur ses trois premiers tirs mais a craqué sur le dernier tir fatidique avec deux pénalités. Le français va finalement accrocher une belle 13ème place. Simon Fourcade retrouve petit à petit des sensations avec à nouveau un très bon tir (19/20) le français termine 25ème. Antonin Guigonnat était très rapide sur les skis aujourd'hui avec le 4ème temps de celui-ci, mais le français a eu un peu plus de mal sur le pas de tir avec trois pénalités et va finalement terminer 19ème.

Autres favoris:

Tarjei Boe: Le norvégien avait bien entamé la course avec un sans faute sur ses tirs couché mais avec un 6/10 sur ses tirs debout il termine 29ème.

Arnd Peiffer: Parti en 3ème position, l'allemand a perdu une place et sort donc du podium avec un 19/20 du côté du tir.

Lukas Hofer: L'italien a seulement réalisé le 14/20 sur le pas de tir et devra se contenter d'une 36ème place.

Anton Shipulin: Le russe parvient à accrocher le podium avec un 19/20 il prendra la troisième place.

Emil Hegle Svendsen: Le norvégien réalise une superbe remontée avec un 20/20, parti 32ème il va finalement terminer 5ème.

Classement final:

1er: J.Boe 31:14 2nd: M.Fourcade (+1'00) 3ème: Shipulin (+1'18) 4ème: Peiffer (+1'47) 5ème: Svendsen (+1'57) 6ème: Jacquelin (+2'00) 7ème: Eder (+2'03) 8ème: Desthieux (+2'22) 9ème: Birkeland (+2'25) 10ème: Eberhard (+2'26)