Laura Dahlmeier s'adjuge la poursuite d'Antholz-Anterselva

Le podium de la poursuite d'Antholz-Anterselva. (Twitter: @IBU_WC)

Laura Dahlmeier - Intelligence de course

L'allemande partie seconde de cette poursuite nous démontre une nouvelle fois la grande championne qu'elle est. Avec une seule pénalité sur son premier tir couché, elle a su se recentrer sur ses trois autres derniers tirs pour réaliser le 15/15. Lors du dernier tir debout, trois biathlètes pouvaient encore jouer la première place, Laura Dahlmeier, Darya Domracheva et Tiril Eckhoff, seule l'allemande a réalisé le sans faute ce qui lui permet de remporter sa deuxième victoire de la saison.

Côté françaises:

Semi Top: Anais Bescond, la française qui avait terminée 5ème du sprint avait une belle carte à jouer sur cette poursuite. La course avait parfaitement commencé avec un 10/10 sur ses deux tirs couché mais Anais a craqué sur son tir debout avec seulement le 7/10 elle va prendre la 8ème place.

Encourageant: Marie Dorin Habert partie en 17ème position va effectuer une course très encourageant pour la suite en vue des Jeux Olympiques. Avec un 17/20 du côté du tir, la française va revenir grâce au 5ème temps de ski et prendra finalement la 13ème place. Célia Aymonier en dedans du côté du tir depuis le début de la saison commence à retrouver un bon tir. Avec un 10/10 sur le tir couché, elle va une nouvelle fois avoir plus de mal sur le tir debout avec trois pénalités et termine 28ème. Anais Chevalier réalise elle le 18/20 et prendra une très belle 15ème place.

Flop: Justine Braisaz n'arrive pas à retrouver son niveau depuis son retour de maladie, la française a eu énormément de mal sur le tir et effectue seulement un 13/20. Heureusement avec un bon temps de ski (13ème) elle va finalement terminer 36ème loin de ses classements de début de saison. Julia Simon qui nous avait ravi il y a deux jours avec un sprint magnifique a littéralement craqué aujourd'hui. Avec 6 pénalités elle devra se contenter d'une 41ème place.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: L'italienne en super forme depuis quelques temps parvient à accrocher une superbe seconde place grâce à un 18/20.

Darya Domracheva: La biélorusse a réalisé la pénalité de trop sur le dernier tir pour jouer la première place et va finir sur la troisième marche du podium.

Tiril Eckhoff: La norvégienne partie en première position a craqué sur le dernier tir debout avec deux pénalités elle va terminer 4ème.

Anastasya Kuzmina: La slovaque a une nouvelle fois réalisé trop de fautes du côté du tir avec un 16/20 elle termine 11ème.

Kaisa Makarainen: La finlandaise réalise une superbe remontée, partie en 26ème position avec un 18/20 elle termine 5ème.

Classement final:

1ère: Dahlmeier 29:45 2ème: Wierer (+17'') 3ème: Domracheva (+20'') 4ème: Eckhoff (+1'09) 5ème: Makarainen (+1'18) 6ème: Vishnevskaya (+1'20) 7ème: Vitkova (+1'27) 8ème: Bescond (+1'30) 9ème: Vittozzi (+1'32) 10ème: Preuss (+1'35)