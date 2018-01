La bataille continue entre Johannes Boe et Martin Fourcade

Martin Fourcade et Johannes Boe, les deux meilleurs biathlètes actuels.

Johannes Boe - Juste plus fort

Le norvégien qui réalise de loin sa meilleure saison, remporte une nouvelle course, sa 7ème de la saison. Et quelle course pour Johannes Boe, avec une pénalité sur le tir couché, le norvégien a rectifié le mire sur le tir debout et réalise un 5/5 absolument magistral. Johannes Boe qui a le meilleur temps de ski avec un peu plus de 35 secondes d'avance sur Martin Fourcade. Demain, le norvégien pourra réaliser le doublé avec la poursuite et se engranger de la confiance avant l'échéance des Jeux Olympiques.

Côté français:

Top: Martin Fourcade, impressionnant de régularité, accroche un nouveau podium avec une superbe seconde place. Malgré un 10/10 du côté du tir, le français n'a pas su rivalisé avec le norvégien sur les skis et s'incline logiquement face à son grand rival de la saison. Emilien Jacquelin, le jeune français impressionne avec un tir parfait il va réaliser sa meilleure performance en carrière et termine 5ème.

Encourageant: Antonin Guigonnat, premier français à s'élancer n'a pas eu de chance puisque les conditions de tirs et de skis étaient difficiles. Avec deux pénalités sur le tir couché et une pénalité sur le tir debout il termine 28ème grâce à un très bon temps de ski (15ème). Quentin Fillon Maillet a une course similaire à celle d'Antonin avec des conditions délicates, il va réaliser seulement le 6/10 mais avec un superbe temps de ski il prendra la 26ème place. Simon Desthieux a lui aussi eu le droit à la même course, difficile du côté du tir avec un 7/10 mais une glisse excellent et termine 11ème. Simon Fourcade réalise une course exceptionnelle avec un 9/10 et donc une seule pénalité sur sa dernière balle de son tir debout le français termine 24ème.

Autres favoris:

Emil Hegle Svendsen: Le norvégien avec trois pénalités va terminer 32ème.

Lukas Hofer: L'italien en grande forme a lui aussi eu du mal du côté du tir avec un 7/10 et prend la 27ème place

Jakov Fak: Le slovène avec un 8/10 termine 33ème.

Anton Shipulin: Un des grands favoris de la course quand on connaît à quel point le russe adore cette étape d'Antholz va réaliser une bonne course avec un 9/10, il terminera 4ème.

Simon Schempp: L'allemand a lui aussi réalisé trop de fautes du côté du tir avec 3 pénalités il accroche une 20ème place.

Classement final:

1er: J.Boe 23:19 2nd: M.Fourcade (+12'') 3ème: Peiffer (+42'') 4ème: Shipulin (+46'') 5ème: Jacquelin (+53'') 6ème: Birkeland (+1'07) 7ème: Eberhard (+1'21) 8ème: Babikov (+1'27) 9ème: Chepelin (+1'32) 10ème: Moravec (+1'35)