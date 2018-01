Tiril Eckhoff remporte le sprint d'Antholz-Anterselva

La norvégienne remporte le sprint du côté de l'Italie.

Tiril Eckhoff - Le grand retour

La norvégienne qui vit une saison difficile retrouve la victoire au meilleur des moments à un peu moins de 3 semaines du début des Jeux Olympiques. Tiril qui remporte son premier succès de la saison, jusque là son meilleur classement en course individuelle était une 22ème place lors de l'épreuve de l'individuelle d'Östersund qui date du 29 Novembre 2017. La norvégienne devra confirmer samedi lors de la poursuite pour emmagasiner de la confiance.

Côté françaises:

Top: Anais Bescond, première française fait partie du top 5 avec une magnifique 5ème place. Avec un tir parfait, Anais s'est donnée les moyens pour réaliser une superbe course. Elle a était aussi rapide sur les skis avec le 8ème temps de ski de la course. La française s'est montré satisfaite de sa course en déclarant "Je suis vraiment contente" au micro de l'Equipe. Marie Dorin Habert en méforme depuis le début de la saison jouait gros pour sa sélection au Jeux Olympiques de Pyeongchang. Avec un départ difficile en cassant sa canne dans la porte de départ, Marie a du gérer le stress et s'est montrée impériale sur le tir avec un 10/10. La française termine 17ème et a retrouvé le sourire en zone de presse pour affirmer qu'elle était "très contente de son tir". Julia Simon réalise une course époustouflante, elle qui s'était blessée lors du sprint d'Oberhof effectuait son retour sur le circuit de la Coupe du Monde. Avec une petite pénalité sur son tir couché la française réalise un dernier tour de folie et empoche une 12ème place, synonyme de meilleure performance pour elle en carrière.

Encourageant: Justine Braisaz de retour après être tombée malade réalise une bonne course. Avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle termine 24ème. Anais Chevalier a elle aussi manqué une balle sur ses deux tirs et va termine 27ème. La française qui a déclarée qu'elle était "vraiment déçue" pourra se rattraper de la poursuite.

Flop: Célia Aymonier n'y arrive toujours pas sur le pas de tir avec à nouveau trois pénalités la française termine 41ème. Si elle arrive à trouver ce déclic du côté du tir, Célia peut espérer une vraie bonne place puisqu'elle figure parmi les meilleures temps de ski (6ème).

Autres favorites:

Kaisa Makarainen: La finlandaise, nouvelle leader du général de la Coupe du Monde réalise une course très moyenne avec seulement un 7/10 elle termine 26ème.

Laura Dahlmeier: L'allemande était longuement en tête mais s'est vue dépassée lors de la fin par Tiril Eckhoff. Dahlmeier termine seconde de ce sprint avec un 10/10.

Darya Domracheva: La biélorusse a le meilleur temps de ski de ce sprint mais avec une pénalité sur son tir debout, elle va prendre la 4ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne sur un nuage depuis quelques courses était tout proche du podium, avec une pénalité sur son tir debout elle termine finalement 7ème.

Denise Herrmann: L'allemande réalise le 8/10 et empoche la 10ème place.

Classement final:

1ère: Eckhoff 21:05 2ème: Dahlmeier (+12'') 3ème: Vitkova (+20'') 4ème: Domracheva (+23'') 5ème: Bescond (+26'') 6ème: Yurlova-Percht (+39'') 7ème: Wierer (+40'') 8ème: Gasparin (+52'') 9ème: Hildebrand (+54'') 10ème: Herrmann (+56'')