Mikaela Shiffrin continue d'écraser la concurrence

Alors qu'elle était deuxième après la première manche, Mikaela Shiffrin a réalisé une deuxième descende de folie et a terminé avec pratiquement une seconde d'avance sur Bernadette Schild, deuxième de la course. Une nouvelle victoire pour l'Américaine, qui écrase tout sur son passage cette saison. En effet, depuis le 28 octobre et le lancement de la saison, la native de Vail dans le Colorado a remporté 10 des 19 courses, dont les cinq dernières et a terminé 14 fois sur 19 sur le podium.



Âgé à peine de 22 ans, elle vient déjà de décrocher son 41e succès en carrière (en 7 saisons à peine) et rattrape donc petit à petit Lindsey Vonn, qui en compte 78 dans sa carrière en 16 saisons. Nulle doute que d'ici quelques années, l'Américaine aura dépasser sa compatriote.



Du côté de l'équipe de France, Nastasia Noes (+3"03) a terminé dans le Top 10 alors qu'elle avait fini 19e de la première manche. Adeline Baud Mugnier, elle aussi qualifiée pour la seconde manche, n'a malheureusement pas pu terminer la course. En effet, elle a enfourché en haut de piste.