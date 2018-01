Martin Fourcade, inarrêtable en ce début d'année

Fourcade rafle tout sur son passage et remporte l'individuelle masculin.

Martin Fourcade - 3/3

Et de trois pour le français, trois courses, et trois victoires pour lui en 2018. Et une superbe première place pour lui aujourd'hui avec une seule pénalité sur sa dernière balle lors de son dernier tir, Martin Fourcade a tout donné sur la piste et réalise le meilleur temps de ski. C'est la première fois de la saison qu'il a un meilleur temps de ski par rapport à Johannes Boe, le français a été ultra rapide sur la piste et décroche donc un nouveau podium et surtout sa cinquième médaille d'or de la saison. Martin Fourcade qui va remporter le petit globe de la spécialité ex-aequo avec Johannes Boe.

Côté français:

Top: Antonin Guigonnat, effectue une très belle course, avec une pénalité sur ses deux premiers tirs le français a su se reprendre afin d'enchaîner sur un 10/10 sur ses deux derniers tirs. Avec un temps de ski parmi les meilleurs (11ème) il va empocher une superbe 11ème place à égalité avec Peiffer.

Encourageant: Après de très bons résultats en IBU Europe, Simon Fourcade revenait en IBU Cup et avec une pénalité sur chacun de ses trois premiers tirs il devra se contenter d'une 46ème place. Simon Desthieux, a lui aussi réalisé un 17/20 mais a été plus rapide sur les skis et termine 19ème. Quentin Fillon Maillet aurait pu jouer le podium si il n'avait pas craqué sur son second tir (3 fautes) mais grâce au 4ème temps de ski il termine 20ème. Le dernier français, Emilien Jacquelin a lui aussi réalisé un 17/20 mais il est encore loin des premières places et termine 64ème.

Autres favoris:

Simon Schempp: L'allemand réalise un 18/20 du côté du tir et prend une belle 13ème place.

Emile Hegle Svendsen: Le norvégien qui avait une belle carte à jouer a déçu, avec trois pénalités il devra se contenter d'une 30ème place.

Erik Lesser: L'allemand a très mal tiré aujourd'hui avec seulement un 16/20 il termine très loin à une 63ème place.

Johannes Boe: Le norvégien était dans le dur, en tout cas sur les skis et avec une seule pénalité lors de son dernier tir il prend la 3ème place du podium. Johannes qui pourra se consoler avec le petit globe de la spécialité qu'il gagne avec Martin Fourcade comme ils ont réalisés les mêmes performances lors des deux courses individuelles. (3ème / 1er pour Martin Fourcade - 1er / 3ème pour Joahannes Boe)

Anton Shipulin: Le russe a décidément du mal cette saison, encore une course à oublier pour lui, avec quatre pénalités il termine 54ème.

Jakov Fak: Le slovaque a réalisé une seule pénalité sur son premier tir et le reste est tout simplement parfait, il prend la 14ème place.

Classement final:

1er: Fourcade 44:27 2nd: Moravec (+1'01) 3ème: Boe (+1'06) 4ème: Rees (+1'19) 5ème: Krcmar (+1'36) 6ème: Landertinger (+2'21) 7ème: Eder (+2'23) 8ème: Slesingr (+2'26) 9ème: Hofer (+3'00) 10ème: Anev (+3'02)