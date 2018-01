Martin Fourcade remporte la poursuite et s'offre le doublé

Martin Fourcade réalise le doublé, sprint + poursuite à Oberhof. (Twitter: @SportsDefense)

Martin Fourcade - Taille patron

Martin Fourcade qui a remporté le sprint hier envoie à nouveau un message fort à ses concurrents. Avec seulement une faute sur son premier tir couché, le reste est parfait. Il a su accélérer lorsqu'il le fallait pour revenir à hauteur de Svendsen puis le déposer mais il a su rester calme, patient sur son tir et n'a pas craqué. C'est la deuxième victoire en deux courses pour le français qui va pouvoir consolider son maillot jaune de leader du général et son dossard rouge de leader de la spécialité.

Côté français:

Encourageant: Simon Desthieux qui avait pris un départ de folie avec un 15/15 sur ses trois premiers tirs a craqué sur le dernier tir fatidique avec deux pénalités. Le français peut avoir des regrets car il avait un top 5 à jouer mais va finalement terminer 16ème. Antonin Guigonnat parti en 46ème position a gagné 19 places grâce à un 17/20 au tir et surtout le 15ème temps de ski. Emilien Jacquelin le jeune biathlète a lui aussi gagné pas mal de places, 11 pour être précis. Il ne peut espérer mieux avec seulement un 16/20 du côté du tir et le 34ème temps de ski. Le dernier français en course, c'était Quentin Fillon Maillet qui devait être revanchard après un sprint raté et une 40ème place a vécu un début de course cauchemardesque. En effet, lors du premier tir couché le français va raté ces cinq balles et va donc devoir faire 750 mètres supplémentaires sur l'anneau de pénalité. Mais le français ne s'est pas démoralisé et a fait preuve de caractère pour réaliser un 15/15 après ce problème lors du premier tir et termine une nouvelle fois 40ème comme lors du sprint.

Autres favoris:

Emil Hegle Svendsen: Chef de la meute des norvégiens parti au trousse du français, Svendsen a faillit défier Martin Fourcade lors du dernier tour mais malheureusement pour lui il va fait l'erreur de trop et termine 4ème.

Johannes Boe: Le plus jeune des frères Boe a tout donné pour rattraper Martin Fourcade, mais en vain avec deux pénalités il devra se contenter d'une deuxième place malgré le meilleur temps de ski assez largement une nouvelle fois.

Tarjei Boe: Le norvégien réalise la course parfaite, 20/20 au tir ce qui lui permet de monter sur le podium en 3ème position.

Anton Shipulin: Le russe réalise une belle remontée et termine 12ème avec le 19/20.

Lukas Hofer: L'italien enchaîne les bonnes performances et grâce à son 18/20 au tir il termine 6ème.

Classement final:

1er: Fourcade 32:23 2nd: J.Boe (+6'') 3ème: T.Boe (+30'') 4ème: Svendsen (+1'04) 5ème: Pidruchnyi (+1'16) 6ème: Hofer (+1'21) 7ème: Weger (+1'21) 8ème: Krcmar (+1'21) 9ème: Doll (+1'25) 10ème: Peiffer (+1'28)