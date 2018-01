Kuzmina impressionne et s'adjuge la poursuite

Kuzmina s'impose lors de la poursuite d'Oberhof. (Twitter:@IBU_WC)

Anastasia Kuzmina - Seule au monde

La slovaque partie en première position aura vécu une course tranquille, avec ses 35 secondes d'avances dès le départ elle avait une avance déjà confortable. Mais grâce à un 18/20 au tir, Kuzmina a pu gérer sa course comme elle le souhaitait et a pu profiter du public nombreux. La slovaque conforte son fauteil de leader du général de la coupe du monde et prend par la même occasion le dossard rouge de leader de la poursuite.

Côté françaises:

Top: Anais Bescond réalise une superbe course, après un très joli sprint il y a deux jours, la française continue sur sa lancée avec une 10ème place. Avec seulement une seule pénalité lors de son premier tir, Anais Bescond peut être satisfaite de sa poursuite, elle qui a dit au micro de l'Equipe "ça fait plaisir".

Encourageant: On va d'abord parler de notre semi-top avec Célia Aymonier qui effectue une très belle remontée et gagne 13 places malgré deux fautes lors de son premier tir, la française a su garder son calme et ça a payé. Célia Aymonier a le premier temps de ski avec un peu plus de 14 secondes d'avance sur Denise Herrmann et quand on connaît le niveau de l'allemande on sait à quel point Aymonier a fait fort aujourd'hui. La française terminera finalement donc à la 15ème place. Parlons maintenant de Justine Braisaz, la française qui partait en 5ème place a fait trop de fautes au tir avec un 17/20 elle devra se contenter d'une 9ème place juste devant Anais Bescond. Justine qui peut avoir des regrets si elle n'avait pas fait cette faute sur son dernier tir debout mais elle est encore jeune et apprend de ses erreurs.

Flop: Anais Chevalier avait une belle remontée à faire en cas de bons tirs, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec seulement un 16/20, elle terminera finalement à la 42ème place et perd donc 4 places par rapport au sprint.

Autres favorites:

Kaisa Makarainen: La finlandaise partie seconde peut être déçue de sa course puisqu'elle va terminer "seulement" 5ème. Avec 3 pénalités sur ses tirs elle ne pouvait pas espérer mieux.

Franziska Hildebrand: L'allemande poussée par son public a cru entrevoir un podium avec le 15/15 sur ses trois premiers tirs, elle a malheureusement fait la faute de trop sur son dernier tir et termine 11ème.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise la plus belle remontée, partie en 16ème position grâce à un tir parfait elle prend la seconde marche du podium.

Laura Dahlmeier: L'allemande avait elle aussi un podium en objectif mais comme sa compatriote elle va faire la pénalité de trop sur son dernier tir et prendra finalement la 7ème place.

Darya Domracheva: La biélorusse réalise le 18/20 et avec le troisième temps de ski elle accroche une 6ème place.

Classement final:

1ère: Kuzmina 30:49 2ème: Wierer (+1'04) 3ème: Semerenko (+1'10) 4ème: Nowakowsky (+1'17) 5ème: Makarainen (+1'23) 6ème: Dormacheva (+1'28) 7ème: Dahlmeier (+1'29) 8ème: Frolina (+1'36) 9ème: Braisaz (+1'37) 10ème: Bescond (+1'37)