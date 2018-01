Martin Fourcade démarre l'année de la plus belle des manières

Martin Fourcade remporte le sprint d'Oberhof pour la première course masculine de l'année. (Twitter: @AFPSort)

Martin Fourcade - Bonne année !

Le français actuel leader du général de la coupe du monde a été le plus malin pour cette course. Parti après Johannes Boe, il a pu avoir les indications nécessaires et a su posé son tir et ainsi réalisé le 10/10. Le français qui a pu vibré en fin de course avec Svendsen qui ressortait après le tir debout à seulement 7 secondes. En zone de presse, Martin Fourcade qui a avoué qu'il nétait qu'à "80%" de ses capacités et que c'était une "course de reprise". Demain lors du sprint il aura fort à faire avec de nombreux concurrents à ces trousses et ne devra pas craquer pour espérer la victoire.

Côté français:

Top: Le meilleur français classé après Martin Fourcade, et bien c'est Simon Desthieux qui réalise une très belle course avec une seule faute sur ses deux tirs, il va accrocher une magnifique 13ème place.

Encourageant: Antonin Guigonnat qui revient fort après sa superbe performance chez lui au Grand Bornand a eu quand même un peu plus de mal du côté d'Oberhof. Pourtant il avait bien entamé la course avec un 5/5 sur le couché mais a craqué sur le debout avec trois pénalités. Il a avoué au micro de l'Equipe que ce n'était "pas la super forme" et qu'il n'était "pas super confiant sur le debout". Le français qui pourra viser mieux lors de la poursuite lors de laquelle il partira 46ème. Emilien Jacquelin lui qui s'installe petit à petit à force de bonne prestation, avec le 9/10 aujourd'hui dans des conditions pas idéales, il pourra participer à la poursuite puisqu'il termine 54ème.

Flop: Le premier flop concerne Quentin Fillon Maillet mais c'est avant tout une déception pour le français qui termine 40ème avec le 7/10. Il a déclaré qu'il avait "limité la casse" et qu'il était "déçu du tir, comme d'habitude". Il devra se reprendre au tir demain si il veut réaliser une belle remontée. La seconde désillusion s'adresse à Jean Guillaume Béatrix qui était sur un siège éjectable avec ses performances en dedans depuis le début de saison et n'a pas su répondre aux attentes avec une 68ème place et un 7/10. Le français qui pourrait descendre en IBU Cup et donc laisser sa place à Simon Fourcade si il n'arrive pas à réaliser de meilleures performances.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien qui s'est gâché ses chances de victoires dès le premier tir avec 2 pénalités sur ses deux dernières balles. Heureusement il a rectifié la mire sur son tir debout et avec un tir plus posé, il réalise le 5/5 et avec un temps de ski stratosphérique il va finir sur la troisième marche du podium.

Simon Schempp: L'allemand qui concourrait à domicile a eu du mal au tir avec seulement le 7/10 et prendra la 34ème position.

Emile Hegle Svendsen: Le norvégien a fait vibré le public et Martin Fourcade avec un 10/10, il va finalement prendre la 2ème place à 8 secondes du français.

Lukas Hofer: L'italien réalise une très belle course avec un 9/10 au tir et prend la 6ème place.

Tarjei Boe: Le norvégien qui avait la victoire en ligne d'horizon avec un sans faute mais avec une pénalité sur le tir debout il devra se contenter d'une 5ème place.

Jakov Fak: L'américain effectue une superbe course avec un tir parfait, il va prendre la 7ème place et sera en bonne position pour la poursuite.

Classement final:

1er: Fourcade 25:03 2nd: Svendsen (+8,1) 3ème: J.Boe (+10,2) 4ème: Burke (+20,1) 5ème: T.Boe (+26,9) 6ème: Hofer (+46,7) 7ème: Fak (+47,9) 8ème: Weger (+48,9) 9ème: Krcmar (+54,3) 10ème: Pidruchnyi (+56,3)