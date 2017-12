Le debrief de la poursuite au Grand Bornand (F)

Laura Dahlmeier au centre, Anastasia Kuzmina à gauche et Lisa Vittozzi à droite. (Twitter: @IBU_WC)

Laura Dahlmeier - Natürlich

L'allemande dauphine du sprint derrière Kuzmina avait un peu plus de 30 secondes à rattraper. Dès le premier tir elle passe en tête avec un 5/5, puis elle va faire la course seule devant avec un nouveau 5/5 sur le deuxième tir couché puis sur le premier debout. Il reste donc un tir et Kuzmina se fait plus pressante que jamais. Laura Dalhmeier en est elle à 4/4 et il lui manque une dernière cible à blanchir pour s'assurer la victoire mais elle la manque. Heureusement pour elle, Kuzmina va elle aussi manquer sa dernière balle. L'allemande empoche une nouvelle victoire et sera parmi les grandes favorites de la Mass Start de demain.

Côté français:

Top: On va retenir la meilleure performance française de la course avec une nouvelle fois Justine Braisaz. Partie en 8ème position, elle avait de bonne chance de jouer le podium mais avec une pénalité sur ses trois premiers tirs, elle s'est rendue la tâche beaucoup plus compliqué. Grâce à un dernier tir parfait et un excellent temps de ski, elle va finalement terminer à la 7ème place.

Encourageant: Beaucoup de françaises ont réalisé une belle course. Marie Dorin Habert, avec un 19/20 au tir, va gagner 15 places par rapport à la poursuite et finalement terminer 15ème. Ensuite, Anais Bescond, partie 28ème, va réaliser une belle remontée et finir 12ème avec un 18/20 au tir. Puis, Anais Chevalier, qui réalise le sans faute sur le tir couché avec un 10/10 mais qui va finalement craquer sur le debout avec un 7/10 et devra se contenter d'une 23ème place. Célia Aymonier, elle, est excellente sur les skis mais manque trop de balle pour jouer les premières places. Avec un 16/20 aujourd'hui elle ne peut espérer mieux qu'une 22ème place.

Flop: La plus mauvais performance côté française est pour Chloé Chevalier. La jeune soeur d'Anais terminera à la 55ème place. Chloé qui n'a seulement que 22 ans est en plein apprentissage et les pénalités ne pardonnent pas. Avec un 15/20, la jeune française ne peut viser plus haut pour le moment.

Autres favorites:

Anastasia Kuzmina: La slovaque grande favorite tant sa victoire sur le sprint était écrasante a craqué dès son premier tir avec un 2/5. Pourtant revenue à hauteur de Dahlmeier pour le dernier tir, elle avait la possibilité de remporter la course si elle n'avait pas échoué sur sa dernière balle. Kuzmina terminera donc dauphine de l'allemande.

Vita Semerenko: L'ukrainienne partie 3ème réalise une entame de course parfaite avec un 15/15 sur les trois premiers tirs. Le dernier tir se gâte avec 3 pénalités et prendra finalement la 8ème place.

Lisa Vittozzi: L'italienne très en forme en ce moment va prendre la 3ème marche du podium grâce à un 19/20 au tir.

Denise Herrmann: L'allemande parmi les plus rapides sur les skis doit encore progresser sur le pas de tir pour espérer mieux. Avec deux pénalités aujourd'hui, elle finit à la 5ème place.

Kaisa Makarainen: La finlandaise a décidemment du mal au tir. Avec 17/20 elle prendra finalement la 10ème place.

Classement final:

1ère: Dalhmeier 30:09 2ème: Kuzmina (+14) 3ème: Vittozzi (+31,8) 4ème: Gasparin (+52,8) 5ème: Herrmann (+55,2) 6ème: Dunklee (+1'12) 7ème: Braisaz (+1'23) 8ème: Semerenko (+1'24) 9ème: Semerenko (+1'24) 10ème: Makarainen (+1'25)