Le débrief du sprint Hommes au Grand Bornand

Johannes Boe victorieux du sprint au Grand Bornand.

Johannes Boe - Parfait

Le norvégien auteur d'un début de saison incroyable réalise une nouvelle fois la course parfaite. Avec un tir engagé sans aucune pénalité, Johannes avec le meilleur temps de ski était inaccessible aujourd'hui. Il remporte son deuxième sprint d'affilé après sa victoire à Hochfilzen. Le norvégien possède d'ailleurs une bonne avance pour la poursuite de demain dont il sera le favori.

Côté français

Mention spéciale: Antonin Guigonnat, le biathlète français en coupe d'Europe la semaine dernière est monté en IBU cette semaine et réalise une course absolument époustouflante. Partit parmi les derniers dossards, il voulait être dans les 5 meilleurs de la course pour participer à la poursuite. Avec un tir parfait, et un bon temps de ski il s'est donné les moyens pour y arriver et va finalement prendre une magnifique 3ème place. Chapeau bas.

Top: Martin Fourcade et Simon Desthieux ont été les meilleurs français sur ce sprint. Avec un tir parfait pour les deux biathlètes, le leader du général de la coupe du monde, Martin Fourcade terminera finalement 2ème. Quant à Simon Desthieux il finira à une superbe 5ème place et sera en bonne position pour la poursuite.

Encourageant: Jean Guillaume Béatrix, premier français à s'élancer sur la piste avait bien démarré avec un 5/5 sur le couché. Malheureusement avec un 3/5 sur le debout il ne peut espérer mieux qu'une 46ème place.

Flop: Quentin Fillon Maillet, deuxième meilleur biathlète français actuel a été décevant. Avec seulement un 6/10 au tir le jeune français devra se contenter d'une 61ème place. Il ne participera pas à la poursuite vu que seulement les 60 premiers y sont conviés. Simon Fourcade déçu de sa course pourtant avec un 8/10, le français a eu plus de mal sur les skis et ne participera pas à la poursuite avec une 65ème place.

Autres favoris

Simon Schempp: L'allemand a réalisé le 10/10 et avec un dernier tour de folie il va prendre la 4ème place.

Jakob Fak: Le slovaque avec un 9/10 parvient à accrocher une 13ème place.

Dominik Windisch: L'italien impeccable au tir va finalement terminer 9ème.

Erik Lesser: L'allemand avait bien commencé avec un 5/5 sur le tir couché mais a complètement craqué sur le debout avec 3 fautes. Il va terminer très loin à une 44ème place.

Benedikt Doll: L'allemand champion du monde en titre de la spécialité devra se contenter d'un 8/10 et va prendre la 12ème place.

Anton Shipulin: Le russe réalise le meilleur temps avec une pénalité et termine 6ème.

Classement final:

1er: Johannes Boe 22:16 2ème: Martin Fourcade (+21,1) 3ème: Antonin Guigonnat (+34,7) 4ème: Simon Schempp (+41,8) 5ème: Simon Desthieux (+45,7) 6ème: Anton Shipulin (+54,9) 7ème: Fredrik Gjesbakk (+58,4) 8ème: Timofey Lapshin (+1'05) 9ème: Dominik Windisch (+1'07) 10ème: Tim Burke (+1'08)