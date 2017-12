Le debrief du sprint Dames au Grand Bornand

Anastasia Kuzmina reine du sprint au Grand Bornand. (Source: Europe 1 Sports)

Anastasia Kuzmina - Inaccessible

La leader du général de la spécialité, Anastasia Kuzmina n'a pas tremblé et a réalisé la course parfaite. Avec un 10/10, elle avait déjà fait la moitié du travail mais avec en plus un temps de ski exceptionnel, elle était intouchable. La slovaque va consolider son maillot rouge de la spécialité et va prendre des points précieux pour le classement général. Avec quasiment 35 secondes d'avance sur sa première concurrente, elle se place aussi bien en vue du sprint qui aura lieu Samedi.

Côté françaises:

Top: Justine Braisaz, encore une fois Justine réalise la meilleure performance française avec un belle 8ème place. Avec un 9/10 au tir, elle se place pour la poursuite et pourra réaliser une grande course avec l'engouement du public. Elle tient une nouvelle fois son rang de meilleure française et on espère qu'elle réalisera une belle poursuite.

Encourageant: Beaucoup de françaises ont été encourageantes comme Marie Dorin Habert, Anais Bescond ou encore Anais Chevalier. La première a realisé un 9/10 et termine 30ème. La seconde a fait un 8/10 et prend la 28ème place. Enfin, la dernière a aussi fait un 8/10 et avec un bon temps de ski ce qui lui permet de prendre la 17ème place. À noter aussi la bonne performance de Chloé Chevalier, soeur d'Anais qui avec un 9/10 va prendre la 57ème place et donc se qualifie de justesse pour la poursuite.

Flop: On ne va pas dire flop, mais plutôt de la frustration pour Célia Aymonier. La française qui avait réalisé un sans faute sur le couché a une nouvelle fois craqué sur le tir debout avec 3 fautes. Les courses se suivent et se ressemblent pour Célia Aymonier, on espère pour elle qu'elle trouvera le déclic sur son tir et ainsi elle sera en capacité de jouer des Top 10. Célia qui a déclaré sur la chaine L'Equipe sur son tir debout qu'elle se sentait "sans réussite" avec beaucoup de "déception".

Autres favorites:

Laura Dahlmeier: L'allemande avec un 10/10 prend une superbe deuxième place pour sa deuxième étape de la saison.

Denise Herrmann: L'allemande ultra rapide sur les skis devra se contenter d'une 5ème place avec un 9/10 au tir.

Lisa Vittozzi: L'italienne réalise une début de saison excellent et avec un 10/10, elle prend une superbe 4ème place.

Kaisa Makarainen: La finlandaise, maillot jaune et leader du général de la coupe du monde fait un 8/10 au tir et prend la 14ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne se sent de mieux en mieux et va réaliser un 9/10. Elle termine finalement 15ème.

Tiril Eckhoff: La norvégienne a eu beaucoup de mal sur les tirs et réalise seulement le 6/10. Trop de fautes pour viser une bonne place, elle termine 50ème.

Classement final:

1ère: Kuzmina 20:59 2ème: Dahlmeier: (+33,9) 3ème: Semerenko (+41,4) 4ème: Vittozzi (+50) 5ème: Herrmann (+50,6) 6ème: Gasparin (+53,4) 7ème: Semerenko (+1'06) 8ème: Braisaz (+1'13) 9ème: Hammerschmidt (+1'15) 10ème: Dunklee (1'16)