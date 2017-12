Tarjei Boe s'impose sur le sprint Hommes d'Östersund

Tarjei Boe a tout donné pour finir 1er du sprint. (Twitter: @IBU_WC)

Tarjei Boe - Au bout du suspens

L'aîné de la fratrie Boe parti après tout le monde avec le dossard 94 s'impose pour le premier sprint de la saison. Auteur d'un 5/5 sur le tir couché le norvégien s'est mis en difficulté avec un 4/5 sur le tir debout. Avec un dernier tour de folie, Tarjei Boe s'est donné à fond pour maintenir son avance sur Martin Fourcade et va finalement empoché un premier succès avec seulement 0,7 secondes d'avance sur le français.

Côté français

Top: Martin Fourcade, leader de l'équipe de France et favori de la coupe du monde a réalisé un excellent sprint. Avec une seule pénalité sur le tir couché et un tir parfait sur le debout, le français a dû patienter et voir tout ses concurrents qui échouaient derrière lui. Jusuqu'à ce que Tarjei Boe s'élance et lui vole la vedette. Martin Fourcade commence à prendre le rythme des courses et devrait avoir une bonne carte à jouer pour la pousruite de demain.

Encourageant: Les français étaient en forme pour ce premier sprint et 4 d'entre eux ont réalisé un 9/10. Quentin Fillon Maillet avec une pénalité sur le tir debout, termine à une superbe 12ème place. Le frère ainé Fourcade, Simon lui finit à une très belle 15ème place. Jean Guillaume Béatrix se place en 19ème position. Le jeune Emilien Jacquelin réalise un superbe entame de saison avec lui aussi un 9/10 et termine 37ème. Le seul français avec un tir moyen, c'est Simon Desthieux avec un tir parfait sur le couché mais seulement un 2/5 sur le debout. Le français avaient un bon coup à jouer avec un meilleur tir puisqu'il avait un très bon temps de ski, au final il termine 39ème.

Autres favoris

Johannes Boe: Le leader actuel du général de la Coupe du Monde était très attendu. Il s'est rendu la course quasi impossible en manquant ses trois premières balles sur le couché. Heureusement pour ses concurrents qu'il réalise le 2/5 sur le couché parce qu'il a était ultra rapide sur les skis et finit 11ème.

Erik Lesser: L'allemand a failli être le premier à détrôner Martin Fourcade avec un 9/10 il termine sur la troisième marche du podium à seulement 3 secondes du français.

Emil Hegle Svendsen: Le norvégien réalise le 9/10 mais manquait de jus sur les skis et termine juste en dehors le podium, à la 4ème place.

Simon Schempp: L'allemand a lui aussi tiré à 9/10 et prend la 5ème place du sprint.

Lukas Hofer: L'italien avait réalisé le sans faute sur le tir couché mais manque 2 balles sur le tir debout, il termine finalement 23ème.

Classement final:

1er: Tarjei Boe 22:40 2ème: Martin Fourcade (+0,7) 3ème: Erik Lesser (+3,7) 4ème: Emil Hegle Svendsen (+13,3) 5ème: Simon Schempp (+15) 6ème: Mario Dolder (+16) 7ème: Fredrik Lindstroem (+16,7) 8ème: Andrejs Rastorgujevs (+22,6) 9ème: Johannes Kuehn (+23,4) 10ème: Jakov Fak (+34,3)