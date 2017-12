Le debrief du sprint Dames d'Östersund

Google Plus

Denise Herrmann victorieuse du premier sprint de la saison. (Twitter: @BiathlonTotal)

Denise Herrmann - Intouchable

Pour sa deuxième saison de biathlon, l'allemande spécialiste du ski de fond impressionne et remporte son premier sprint. Malgré une faute sur le tir debout, la biathlète empoche un premier succès avec près de 15 secondes d'avance sur sa dauphine. L'allemande a écoeuré ses adversaires avec un temps de ski largement supérieur à ses opposantes.

Côté françaises

Top: Justine Braisaz, meilleure française de la course avec une superbe deuxième place. Justine avec un tir parfait finit sur le podium et réalise une belle entame de saison.

Encourageant: Trois françaises ont tirées à 9/10 : Anais Bescond, Marie Dorin Habert et Anais Chevalier ont toutes les trois manquées une balle sur le tir debout. Anais Bescond termine à une superbe 17ème place, Marie Dorin Habert se rassure avec un bon temps sur les skis pour finir 23ème. Quant à Anais Chevalier, la jeune française a eu plus de mal sur les skis et va finalement terminer 53ème mais sera quand même de la partie pour la poursuite Dimanche.

Flop: Le plus mauvais résultat côté français est pour Célia Aymonier avec une 65ème place, la française qui aura eu du mal à bien tirer avec un 5/10. Pourtant Célia est parmi les meilleures temps de skis mais les 5 pénalités ne pardonnent pas. Au micro de l'Equipe, la française a avoué ressentir une gêne dans son bras après une piqûre lors de l'anti doping. On espère que ça ira mieux pour elle lors de la prochaine course.

Autres favorites

Kaisa Makarainen: La finlandaise termine à une très belle 6ème place avec un 9/10.

Yuliia Dzhima: L'ukrainienne à nouveau sur le podium avec une 3ème place et un tir parfait à 10/10.

Tiril Eckhoff: La norvégienne avait beaucoup d'envie, sûrement trop, avec un 2/5 sur le tir debout, elle devra se contenter d'une 52ème place.

Lisa Vittozzi: L'italienne réalise le sans faute et termine dans le top 10 avec une 5ème place.

Marte Olsbu: La norvégienne réalise elle aussi un tir parfait mais n'avait pas assez de jus sur les skis et finit 7ème.

Dorothea Wierer: L'italienne expérimentée réalise une faute de trop pour pouvoir jouer le podium (9/10) et termine finalement 9ème.

Classement final:

1ère: Herrmann 19:54 2ème: Braisaz (+15,2) 3ème: Dzhima (+19,6) 4ème: Solemdal (24,3) 5ème: Vittozzi (+24,5) 6ème: Makarainen (+26) 7ème: Olsbu (+26,5) 8ème: Vitkova (+35,9) 9ème: Wierer (+38,4) 10ème: Hildebrand (+40,6)