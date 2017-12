L'Autriche sacrée pour la première course de la saison

Lisa Theresa Hauser et Simon Eder victorieux. (Crédits: L'Equipe)

Relais mixte simple

Ce sont les dames qui ont eu l'honneur de lancer cette nouvelle année de biathlon, Marie Dorin Habert en tête de l'équipe de France a réalisé un 4/5 au tir couché et a donc dû utilisé une balle de pioche et est sortie à 15 secondes de la tête de course. Lors de son deuxième tour la française a recollé aux abords du pas de tirs mais a une nouvelle fois manqué une cible et a perdu du temps en utilisant une nouvelle pioche. La biathlète française a donc donné le relais à Martin Fourcade avec 20 secondes de retard sur l'Autriche qui a réalisé le sans faute par l'intermédiaire de Lisa Theresa Hauser. Le compatriote de l'autrichienne, Simon Eder réalise lui aussi une entame parfaite avec un 10/10 et donne le relais en tête devant l'Italie. Martin Fourcade lui a eu dû mal sur le debout après un tir parfait sur le couché, le français réalise un 3/5 au debout et a eu besoin de 3 pioches pour blanchir les cibles. La France pourtant favorite, repart donc en 8ème position à 35 secondes de la première place. Lisa Theresa Hauser en patronne réalise un 9/10 et passe le relais en tête devant la Suède portait par son public et le Kazakhstan est pour l'instant 3ème. Marie Dorin Habert réalise un 9/10 mais reste loin de la tête de course, Martin Fourcade part à 29 secondes de la tête. Et malheureusement le français ne pourra pas revenir à hauteur du podium. Les autrichiens impériaux aux tirs et sur les skis méritent amplement cette victoire, l'Allemagne va s'emparer de la seconde place. L'Italie et la Suède alors au coude à coude vont tomber s'entraînant mutuellement dans une chute, le Kazakhstan va en profiter pour terminer à une superbe 3ème place.

Classement final:

1er: Autriche 36:17 2ème: Allemagne (+16,5sec) 3ème: Allemagne (+32,7sec) 4ème: France (+33,7sec) 5ème: Suède (+34,3sec) 6ème: Ukraine (+34,9sec) 7ème: Italie (+43,3sec) 8ème: Russie (+1'07sec) 9ème: Norvège (+1'17sec) 10ème: République Tchèque (+1'52sec)