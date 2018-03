Domracheva s'impose, Makarainen remporte le globe de cristal

Darya Domracheva - A l'expérience

La biélorusse réalise une superbe course aujourd'hui, avec une seule pénalité sur son premier tir debout, Darya a était la plus solide sur les skis. Troisième au début du dernier tour, l'expérimentée biélorusse a su rattrapée Fialkova et Chevalier puis les distancées pour s'offrir une nouvelle victoire en coupe du monde.

Côté françaises:

Anais Chevalier: La jeune française a été impressionnante aujourd'hui, Anais a tirée a 20/20 mais a été trop juste sur les skis pour résister au retour de Domracheva et termine 3ème.

Anais Bescond: La française réalise une belle dernière course, avec un superbe 10/10 sur ses tirs couchés, Anais a eu un peu plus de mal sur le debout avec un 8/10, elle termine finalement 13ème.

Célia Aymonier: La française a connue une course difficile et encore une fois, c'est notamment à cause du tir. Avec une pénalité sur son premier, second et troisième tir, et trois fautes sur le dernier, Célia termine loin 26ème.

Autres favorites:

Kaisa Makarainen: La finlandaise remporte le gros globe de cristal au terme d'une course haletante. Grâce à un dernier tour de folie, Kaisa a su rattrapée Kuzmina dans le dernier tour et vient remporter son troisième gros globe. La finlandaise remporte le classement général pour seulement trois petits points (822 points pour Kaisa / 819 pour Kuzmina). Cerise sur le gâteau, Kaisa remporte aussi le petit globe de la spécialité avec la contre performance de Dahlmeier (12ème).

Source: La chaîne l'Equipe

Anastasia Kuzmina: La slovaque a craquée dans le dernier tour et voit le gros globe lui échapper, elle termine la course 11ème avec un 17/20 sur le pas de tir.

Dorothea Wierer: L'italienne n'a pas plus de jus depuis une bonne semaine, malgré un très beau 19/20, Dorothea termine très loin 19ème.

Tiril Eckhoff: La norvégienne réalise une course à l'image de sa saison, difficile sur le pas de tir et rapide sur les skis. Avec un 17/20 elle prend la 7ème place.

Classement final:

1ère: Domracheva 35:27 2ème: Fialkova (+1'') 3ème: Chevalier (+6'') 4ème: Hinz (+9'') 5ème: Preuss (+9'') 6ème: Makarainen (+17'') 7ème: Eckhoff (+26'') 8ème: Horchler (+26'') 9ème: Tachizaki (+29'') 10ème: Frolina (+35'')