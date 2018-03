Maksim Tsvetkov s'impose à domicile en outsider

Maksim Tsvetkov - A domicile

Le russe réalise une superbe course, chez lui en Russie, du côté de Tyumen pour cette dernière course de la saison. Avec un tir parfait, un magistral 20/20, Maksim s'est donné la possibilité de remporter sa première victoire en coupe du monde en ressortant du dernier tir avec Bjoentegaard. Le russe a été le plus solide dans le dernier tour et a su accéléré au bon moment pour lâcher son opposant norvégien.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise une belle Mass Start, avec seulement une pénalité sur son deuxième et son troisième tir, Simon termine ème.

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise une course honorable, avec deux pénalités dès son premier tir couché, Quentin a su se reprendre avec un parfait 15/15 sur ses trois derniers tirs et termine 17ème.

Martin Fourcade: Le meilleur français est passé complètement à côté de sa course. Martin qui a utilisé sa carabine de rechange pour pouvoir la tester en course a connu des difficultés sur son tir. Avec deux fautes sur le premier couché, une pénalité sur le second couché et à nouveau une faute sur le dernier debout, sur la dernière balle, le français c'est compliqué la course. Martin qui "rate" donc le grand chelem des podiums cette saison sur cette dernière et ultime course. Mais bon il pourra se consoler puisqu'il réalise le grand chelem des globes, avec le gros globe de cristal, et les quatre petits globes des spécialités (Sprint / Poursuite / Mass Start / Individuelle).

Antonin Guigonnat: Le français réalise une course à deux vitesses, tout simplement excellent sur le pas de tir avec un 19/20, mais c'était beaucoup plus compliqué sur les skis (28ème temps) et termine 22ème.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien réalise une très belle course, avec une seule faute sur son premier tir, Johannes va accrocher le podium et termine 3ème.

Jakov Fak: Le slovène effectue le sans faute sur le pas de tir avec un superbe 20/20 mais va être trop juste dans le dernier tour pour résister et prend la 11ème place.

Benedikt Doll: L'allemand réalise une bonne course, avec un 18/20 du côté du tir, il termine 4ème.

Lukas Hofer: L'italien était très bien parti avec un magnifique 19/19 mais la dernière balle est mauvaise et Lukas devra aller tourner sur l'anneau de pénalité et termine 7ème.

Tarjei Boe: Le norvégien réalise une bonne course avec seulement une pénalité sur le tir il prend la 6ème place.

Classement final:

1er: Tsvetkov 37:37 2nd: Bjoentegaard (+2'') 3ème: J.Boe (+16'') 4ème: Doll (+22'') 5ème: L'abee Lund (+22'') 6ème: T.Boe (+22'') 7ème: Hofer (+22'') 8ème: Kuehn (+34'') 9ème: Lesser (+34'') 10ème: Peiffer (+35'')