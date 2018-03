Kaisa Makarainen remporte la poursuite de Tyumen

Google Plus

Kaisa Makarainen - Sang glacial

La finlandaise qui était quatrième à l'aube du dernier tir, a pu voir ses trois opposantes craquées avec un à deux tours de pénalités. Kaisa en grande championne a su rester mobiliser sur son tir et ressort de ce quatrième tir en première position juste devant Anais Bescond. La finlandaise accélère dès le début du tour pour essayer de faire exploser la française, Anais qui va résister juqu'au bout pour finalement échouer à 0,2 dixièmes. Kaisa réalise la très bonne opération sur cette poursuite et remporte des points très précieux pour le classement général de la coupe du monde.

Côté françaises:

Anais Bescond: La française réalise une course magnifique. Anais était partie parfaitement avec un superbe 15/15 sur ses trois premiers tirs, vient alors ce dernier tir fatidique. La française qui va lâchée la première balle mais va rester concentrée pour blanchir les autres. Anais qui va s'offrir la possibilité de jouer la première place avec Makarainen mais va échouer dans les derniers instants.

Anais Chevalier: La française réalise une bonne course mais pas une top course. Avec seulement le 7/10 sur son tir couché, Anais a mal débutée mais a su se reprendre sur son debout avec un joli 9/10 et termine 19ème.

Célia Aymonier: La française qui avait réalisée un beau sprint retombe dans ses travers sur cette poursuite. Avec sept pénalités elle ne peut espérer mieux qu'une 30ème place.

Julia Simon: La française réalise une belle remontée sur cette poursuite, partie 48ème, avec seulement quatre fautes sur le pas de tir elle prend la 31ème place.

Chloé Chevalier: La française était parfaitement partie avec un sublime 10/10 sur ses tirs couchés mais le debout va être plus compliqué avec trois pénalités et termine 36ème.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne a connue une course très difficile sur le pas de tir avec cinq pénalités elle termine 11ème.

Lisa Vittozzi: L'italienne était bien placée mais avec trois fautes sur ses couchés elle prend la 8ème place.

Anastasia Kuzmina: La slovaque était attendue après un sprint décevant. Avec quatre fautes sur ses trois derniers tirs elle termine 6ème.

Dorothea Wierer: L'italienne était trop irrégulière du côté du tir pour espérer une top 10 et prend la 16ème place.

Laura Dahlmeier: L'allemande réalise une bonne course avec une seule pénalité sur son dernier tir elle termine 3ème.

Darya Domracheva: La biélorusse a craquée sur son dernier tir avec deux pénalités et termine 4ème.

Classement final:

1ère: Makarainen 30:52 2ème: Bescond (+0,2'') 3ème: Dahlmeier (+17'') 4ème: Domracheva (+35'') 5ème: Horchler (+46'') 6ème: Kuzmina (+59'') 7ème: Virolainen (+1'05'') 8ème: Vittozzi (+1'07'') 9ème: Uslugina (+1'09'') 10ème: Preuss (+1'10'')