Martin Fourcade remporte la poursuite de Tyumen

Martin Fourcade - Démonstration

Le français nous a offert un récital, une leçon de biathlon, encore une course époustouflante pour Martin Fourcade. Parti premier de cette poursuite avec un peu plus de 30 secondes d'avance sur son dauphin, Martin n'aura jamais cessé de gagner du temps sur ses adversaires. Avec un tir juste magnifique à voir, une seule petite pénalité sur sa première balle lors du dernier debout. Mais avec une telle avance, le français remporte assez logiquement et facilement la 9ème victoire de sa saison soit une de plus que Johannes Boe. Au passage en remportant cette poursuite, Martin Fourcade glane à nouveau un petit globe, celui de la poursuite.Pour rappel, le français n'est toujours pas tombé du podium depuis le début de la saison, 20ème course pour lui et donc un 20ème podium (9 fois premier / 8 fois deuxième / 3 fois troisième). Il reste donc une course à Martin Fourcade, une seule course pour rester sur cette série hallucinante.

Côté français:

Antonin Guigonnat: Le française réalise une belle course, après un très beau sprint où il avait pris la 11ème place, Antonin va grappiller quelques places. Avec un très beau 18/20 sur le pas de tir, le français termine 7ème.

Simon Desthieux: On s'attendait à beaucoup mieux pour le français, lui qui a connu son premier podium en carrière lors du sprint de Jeudi, a connu une course difficile. Avec deux pénalités sur chacun de ses deux couchés, et une faute sur chacun de ses deux debouts, Simon termine loin, 21ème.

Quentin Fillon Maillet: Le français a connu une course en dents de scie, avec un premier tir catastrophique avec cinq pénalités, Quentin a su se reprendre sur les trois derniers tirs avec un 14/15 mais termine loin des places qu'il aurait pu espérer, 25ème.

Emilien Jacquelin: Le français effectue une bonne course, avec seulement trois pénalités en tout, il va gagner 9 places par rapport au sprint et termine 35ème.

Fabien Claude: Le français a eu un peu plus de mal du côté du tir, avec six pénalités en tout, Fabien va lui perdre des places par rapport au classement du sprint et prend la 39ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien surement déçu de son sprint, réalise une course splendide. Avec seulement une pénalité lors de son troisième tir, Johannes va gagner 12 places et termine 2ème.

Lukas Hofer: L'italien effectue lui aussi une course magnifique, avec un tir parfait, le 20/20, il termine 3ème.

Erik Lesser: L'allemand parti 5ème de cette poursuite va terminer à cette même 5ème place avec trois fautes du côté du tir.

Anton Shipulin: Le russe avait surement envie de bien faire à domicile, mais avec trois pénalités sur le pas de tir il devra se contenter d'une 14ème place.

Frederik Lindstroem: Le suédois, parti en troisième position va perdre une place à la faute d'une pénalité sur son premier tir debout.

Classement final:

1er: Fourcade 32:09 2nd: J.Boe (+47'') 3ème: Hofer (+1'08'') 4ème: Lindstroem (+1'28'') 5ème: Lesser (+1'48'') 6ème: Peiffer (+1'55'') 7ème: Guigonnat (+2'10'') 8ème: Eder (+2'11'') 9ème: Tsvetkov (+2'11'') 10ème: Christiansen (+2'17'')