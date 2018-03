Darya Domracheva remporte le sprint de Tyumen

Darya Domracheva - Sans faute

La biélorusse figurait bien évidemment parmi les favorites mais on s'attendait à un duel entre Makarainen et Kuzmina. Mais Darya vole la vedette des ses opposantes avec un premier tir parfait elle lance parfaitement sa course et va récidiver sur le debout avec à nouveau le sans faute. Darya remporte sa cinquième victoire de la saison, son troisième sprint et prend des points très important pour le classement général de la coupe du monde.

Côté françaises:

Anais Bescond: La meilleure française actuelle réalise une bonne course avec seulement une pénalité sur son tir debout, elle termine 4ème.

Anais Chevalier: La française réalise elle aussi une belle course, elle aussi va réalise une erreur sur le tir debout, elle prendra finalement la 9ème place.

Célia Aymonier: La française effectue elle aussi une très belle course. Avec un sans faute sur son tir couché, Célia démarre parfaitement et vient alors sa hantise, le tir debout. Célia prend son temps et blanchit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième cible et vient cette dernière cible... et c'est manqué. Elle était si proche de réaliser le premier 10/10 de sa saison mais il faudra attendre l'année prochaine. Célia termine en 14ème position.

Chloé Chevalier: La jeune française réalise une belle course, avec une seule pénalité sur son tir couché, elle prend la 41ème place.

Julia Simon: La française réalise une course honorable, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs elle termine 48ème.

Autres favorites:

Anastasia Kuzmina: La slovaque leader de la spécialité a été très fébrile du côté du tir. Avec une pénalité sur son couché et deux fautes sur son debout elle termine 12ème. Anastasia pourra se réconforter vue qu'elle remporte le petit globe de la spécialité.

Tiril Eckhoff: La norvégienne réalise une belle course, avec une seule pénalité sur son tir couché, elle prend la 3ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise a mal commencée la course avec un 3/5 sur son tir couché, heureusement elle s'est bien rattrapée sur le tir debout avec le sans faute et termine 49ème.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une superbe course avec un parfait 10/10 sur le pas de tir et prend la 7ème place.

Laura Dahlmeier: L'allemande réalise une erreur de trop pour pouvoir jouer le top 5 et prend la 6ème place.

Classement final:

1ère: Domracheva 21:42 2ème: Makarainen (+1'') 3ème: Eckhoff (+33'') 4ème: Bescond (+43'') 5ème: Vittozzi (+49'') 6ème: Dahlmeier (+50'') 7ème: Wierer (+52'') 8ème: Haecki (+1'01'') 9ème: A.Chevalier (+1'01'') 10ème: Olsbu (1'02'')