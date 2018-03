Martin Fourcade remporte son 7ème gros globe de cristal

Martin Fourcade - Et de 7...

7. Le voilà le septième globe de cristal pour Martin Fourcade. Le français devait terminer premier et de l'autre côté Johannes ne devait pas finir dans le top 5 et c'est chose faite. Comment décrire le niveau stratosphérique de ce champion tout sauf humain. Martin Fourcade reporte son septième gros globe, son septième gros globe consécutif. Tout simplement hallucinant. Le français s'avait que cette course était importante et n'a pas craqué sous la pression. Avec un tir posé mais en rythme, Martin réalise le sans faute sur ses deux tirs et va remporter sa 8ème victoire de la saison. Et en prime, en remportant ce sprint Martin Fourcade remporte le petit globe de la spécialité comme Johannes termine ème. Encore une fois les mots me manquent pour décrire un tel champion.

Côté français:

Simon Desthieux: Enfin! Le voilà le premier podium pour Simon en coupe du monde. Il aura fallu attendre 6 ans depuis ses débuts en coupe du monde pour l'avoir ce podium. Auteur d'une superbe couse avec un sans faute du côté du tir et un temps de ski excellent, le français termine 2ème.

Quentin Fillon Maillet: Quel plaisir de revoir Quentin à ce niveau. Après des Jeux Olympiques complètement raté, le français retrouve des couleurs depuis l'étape de Kontiolahti. Sur ce sprint, Quentin réalise le sans faute sur ses deux tirs et termine à une superbe 6ème place.

Antonin Guigonnat: Une superbe course aussi pour Antonin, avec un sans faute sur son tir couché ainsi que sur son tir debout, le français termine 11ème.

Emilien Jacquelin: Une nouvelle course d'apprentissage pour le jeune français, parti en première position Emilien réalise une course honorable. Avec une seule pénalité sur son tir couché et une faute sur son tir debout, le français prend la 44ème position.

Fabien Claude: Le jeune français qui venait d'IBU Cup réalise une course d'apprentissage comme Emilien. Avec deux pénalités sur le tir couché, Fabien a su se ressaisir sur le debout avec un sans faute et termine 33ème.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien n'a pas sur résisté à la pression. Parti 20 minutes après Martin Fourcade, Johannes savait qu'il devait réaliser le sans faute s'il voulait remporter cette course. Mais avec deux pénalités sur le tir couché et malgré un sans faute sur le debout, il termine 14ème et voit le petit globe de la spécialité lui échapper.

Simon Schempp: L'allemand avait parfaitement débuté la course avec un sans faute sur le couché, mais avec deux pénalités sur le debout il termine 17ème.

Tarjei Boe: L'aîné des frères Boe, était bien parti avec le 5/5 sur le couché mais avec une pénalité sur le debout il prend la 16ème place.

Anton Shipulin: Le russe était à domicile pour ce dernier sprint de la saison, avec un tir parfait il termine 10ème.

Lukas Hofer: L'italien rate le top 10 à cause d'une pénalité sur son tir debout et termine 13ème.

Jakov Fak: Le slovène effectue le sans faute aujourd'hui mais avec un temps de ski assez loin des meilleurs, il termine 19ème.

Classement final:

1er: Fourcade 25:49 2nd: Desthieux (+33'') 3ème: Lindstroem (+33'') 4ème: Rastorgujevs (+35'') 5ème: Lesser (+38'') 6ème: Tsvetkov (+43'') 7ème: Fillon Maillet (+43'') 8ème: Peiffer (+50'') 9ème: Loginov (+58'') 10ème: Shipulin (+1'07'')