Darya Domracheva remporte le sprint de Kontiolahti

Darya Domracheva - Plus rapide...

La biélorusse remporte ce sprint de Kontiolahti et pourtant on pensait que Hildebrand a lui prendre sa première place mais l'allemande va complètement craquée sur la dernière ligne droite et va échouer pour 0,5 secondes. Darya remporte sa troisième victoire de la saison et gagne des points précieux sur ses concurrentes directes pour le classement général.

Côté françaises:

Marie Dorin Habert: La française qui connait sa dernière saison réalise une excellente course. Avec un sans faute du côté du tir, Marie termine 8ème. Elle aurait pu espérer mieux si elle avait tirer plus vite notamment lors du second tir.

Justine Braisaz: Après des Jeux Olympiques difficiles, la française voulait surement reprendre son souffle du début de saison mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec d'entrée deux pénalités sur le tir couché et une nouvelle faute lors du tir debout sur sa dernière balle, Justine termine 52ème.

Anais Chevalier: La française effectue une course en demie-teinte avec un tir couché où elle réalise le 3/5, elle va réussir à régler la mire pour le tir debout avec un sans faute. Anais prend la 39ème place.

Anais Bescond: La meilleure française actuelle, qui a connue de grandes joies lors de Jeux Olympiques effectue une course moyenne. Avec seulement un 3/5 sur son tir couché et un 4/5 sur le tir debout elle prend la 27ème place.

Célia Aymonier: La française qui commence très bien la course avec un sans faute mais le problème c'est que Célia a mis une minute et 5 secondes pour réaliser son tir. Plus d'une minute, pour vous situez les biathlètes mettent en moyenne entre 25 et 35 secondes pour réaliser un tir. Mais bon Célia effectue le sans faute donc c'est l'essentiel, vient alors son cauchemar, le tir debout. Les trois premières balles sont bonnes et malheureusement j'ai envie de dire comme d'habitude sur cette saison, Célia craque et manque les deux dernières balles, elle termine 34ème.

Julia Simon: Une course décevant pour la française avec un 6/10 du côté du tir, elle termine assez loin à une ème place.

Autres favorites:

Laura Dahlmeier: L'allemande était très attendue après de très bons Jeux Olympiques, et malheureusement pour elle elle va réaliser la pénalité de trop pour jouer la première place. Avec un 9/10 elle termine 5ème.

Franziska Preuss: L'allemande avait parfaitement commencée la course avec un sans faute sur le couché mais avec deux pénalités sur le debout elle termine 20ème.

Lisa Vittozzi: L'italienne réalise une superbe course, avec un 9/10 et un bon temps de ski elle prend la 3ème place.

Anastasia Kuzmina: La slovaque, reine de la spécialité a connue une course difficile. Avec deux pénalités sur son couché ainsi que sur son debout elle termine loin de ses standings habituels sur cette épreuve en 30ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise qui avait fait sensation lors des Jeux Olympiques, était très attendue sur ce sprint. Elle commence parfaitement avec un sans faute sur le couché mais avec une pénalité sur le debout elle termine 15ème.

Classement final:

1ère: Domracheva 20:56 2ème: Hildebrand (+0'') 3ème: Vittozzi (+5'') 4ème: Dzhima (+17'') 5ème: Dahlmeier (+19'') 6ème: Vitkova (+21'') 7ème: Semerenko (+21'') 8ème: Dorin Habert (+32'') 9ème: Hammerschmidt (+33'') 10ème: Makarainen (+34'')