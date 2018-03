Anton Shipulin remporte le sprint de Kontiolahti

Anton Shipulin - Revanchard

Elle est là, la première victoire de la saison du russe, surement déçu, énervé de ne pas avoir pu participé aux Jeux Olympiques, Anton a pu travaillé tranquillement, sereinement ce sprint et réalise la course parfaite. Avec un sans faute sur le pas de tir, et un temps de ski parmi les meilleurs, le russe a fait le job et remporte ce sprint de Kontiolahti.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Après des Jeux Olympiques ratés, le français avait surement envie de bien faire sur ce sprint et c'est chose faite. Avec un tir parfait, posé et bien centré au contraire de ce qu'il avait pu faire à Pyeongchang, Quentin réalise une très belle course et termine 3ème.

Simon Desthieux: Le français réalise une bonne course de reprise, avec une seule petite pénalité sur son tir couché, Simon a su régler la mire pour le debout et effectue le sans faute. Le français termine 6ème.

Simon Fourcade: Le français effectue une très bonne course. Après un sans faute sur son tir couché, on a pu apercevoir Simon avoir une petite crise de tétanie. Mais visiblement ça n'a pas perturbé Simon plus que ça avec à nouveau un 5/5 sur le debout, il termine 43ème.

Antonin Guigonnat: Le français a connu une course un peu plus délicate en comparaison à ses compatriotes. Avec deux pénalités sur son couché et une nouvelle faute sur le debout, Antonin devra se contenter d'une 41ème place.

Emilien Jacquelin: Lui aussi a connu une course compliquée, avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs, le français termine loin et prend la 80ème place.

Autres favoris:

Benedikt Doll: L'allemand avait bien commencé la course avec un sans faute sur son couché mais a connu des difficultés sur le debout avec deux pénalités et termine 23ème.

Jakov Fak: Le slovène réalise une bonne course mais avec une pénalité sur son tir couché, il ne peut espérer un podium et prend la 18ème place.

Arnd Peiffer: Le champion olympique du sprint en titre va lui aussi effectué un 9/10 sur le pas de tir et termine 5ème.

Lukas Hofer: L'italien réalise également le 9/10 du côté du tir et prend la 9ème place.

Johannes Boe: Le norvégien qui avait l'opportunité de prendre le maillot jaune de leader comme Martin Fourcade (malade) avait décidé de faire l'impasse sur cette course, Johannes devait terminer parmi les deux meilleures places. Quand on voit sa vitesse en ski et son premier tir couché on se dit que ça devrait être une formalité mais le norvégien va se lâcher sur son tir debout et va manqué deux balles. Johannes manque donc de prendre ce maillot jaune de leader et termine 4ème.

Classement final:

1er: Shipulin 23:51 2nd: Rastorgujevs (+5'') 3ème: Fillon Maillet (+17'') 4ème: J.Boe (+19'') 5ème: Peiffer (+27'') 6ème: Desthieux (+28'') 7ème: Lesser (+30'') 8ème: Schempp (+32'') 9ème: Hofer (+35'') 10ème: Windisch (+38'')