Lewis Hamilton en quelques chiffres

Photo : skysports.com

Lewis Hamilton est puissance 4 depuis l'arrivée du Grand Prix du Mexique hier mais pour arriver jusqu'ici il a eu un long parcours parfois semé d'embûches. Retour sur 10 ans de carrière et même un petit peu plus.

9

A 9 ans tout juste, le petit Lewis Hamilton était déjà champion d'Angleterre de karting. Lors d'une rencontre avec Ron Dennis il lui avait dit qu'il conduirait l'une de ses voitures un jour.

12

12 ans est donc l'âge où il signe son premier contrat dans la filière Mercedes. Il est très précoce mais se fait remarquer directement. L'année suivante, il devient champion d'Europe de karting, son premier gros titre.

2007

C'est l'année de son entrée dans le monde de la Formule 1, quelques mois après son titre GP2 où il a devancé Nelson Piquet Jr d'un rien. Il manque de peu d'être champion du monde lors de son année de rookie terminant deuxième après avoir raté le coche sur les deux dernières courses de la saison. Kimi Raïkkonen est titré cette année-là.

6

C'est le nombre de courses qu'il lui a fallu pour réaliser sa première pôle position et remporter sa première course. C'était sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal, le jour où Robert Kubica a subi un terrible accident plombant une partie de sa carrière.

23

C'est à 23 ans qu'il devient champion du monde de Formule 1 pour la première fois, au terme de sa deuxième saison. Il peut remercier Timo Glock pour ce titre. Massa remportant le GP du Brésil, Hamilton devait finir 5e au pire mais il se fait dépasser par la Toro Rosso de Vettel. La pluie tombant abondamment et Glock étant en pneus secs, le britannique dépasse l'allemand dans le dernier virage. Explosion de joie, Hamilton devient le plus champion de l'histoire à ce moment-là.

7

Sa 7e saison en Formule 1 est le tournant de sa carrière. Michael Schumacher arrête et c'est Lewis Hamilton, en difficulté chez McLaren, qui signe pour trois ans dans l'écurie allemande. Il termine 4e cette saison, Sebastian Vettel la survole totalement et ajoute un titre à son palmarès.

3

2014 et 2015 sont de grands succès pour le natif de Stevenage. La Mercedes étant très largement au-dessus des autres monoplaces, Hamilton se bat ces deux saisons avec son coéquipier Nico Rosberg. Il s'adjuge 21 victoires sur les deux années et remporte son deuxième et son troisième titre de champion du monde.

23

Lewis Hamilton a obtenu au moins une pôle position sur 23 circuits différents grâce à sa pôle sur le circuit des Amériques à Austin en 2016.

62

C'est à ce jour son nombre de victoires en Formule 1. Il est le deuxième pilote le plus victorieux dans l'histoire de la F1 mais il est encore loin du record de 91 victoires de Michael Schumacher.

72

Lewis Hamilton est le pilote qui est parti en pôle de position le plus souvent de l'histoire. Cela s'est passé cette année au Canada et la FIA lui a remis le mythique casque jaune de son idole Ayrton Senna après avoir égalé le record de 65 pôles positions du brésilien.

4

Vous vous en doutez sans doute. 4 représente le nombre de titres de champion du monde de Lewis Hamilton depuis l'arrivée du Grand Prix du Mexique. Il dépasse des légendes de ce sport comme Nelson Piquet ou Niki Lauda et égale le français Alain Prost et son meilleur adversaire cette saison Sebastian Vettel. Il n'est plus qu'à un titre de Juan Manuel Fangio, premier grand pilote de l'histoire.