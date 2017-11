Moto : TMC 35 - Quand valeur rime avec réussite

Le TMC 35 aux 24H du Mans en avril 2017 (Source : N.Chataignier)

C'est dans le cadre d'une soirée partenaires que Vavel France a pu découvrir les dessous de l'équipe bretonne d'endurance moto. Partenaire depuis plus de 3 ans, c'est au sein de la société Provectio que Maxime nous a présenté son entreprise. Reprenant de nombreuses valeurs du TMC 35, cette société reflète sur de nombreux aspects le Team, en mettant en avant sa vision de l'informatique pour répondre aux problématiques des clients et les satisfaire au mieux.

Une partie des partenaires du TMC 35 avec le pilote Maxime Diard (1er plan, tee-shirt noir)



Composition



Comme le souligne Nicolas Chataignier, représentant Blot Immobilier pour son partenariat avec le Team : "Le TMC 35 c’est environ quarante partenaires, de domaines d’activités divers, qui soutiennent un projet avec des valeurs fortes à travers le groupe et son organisation comme le travail, l’amitié, le partage, l’entraide, la simplicité, l’esprit d’équipe et de convivialité. Tout cela dans le but d’une réussite collective, pour mettre en avant ses racines bretonnes".



Le TMC 35, ce sont uniquement des bénévoles, que ce soit les pilotes ou le Team. En coulisse, l'effectif œuvre à la poursuite du succès. Une équipe qui se dit fière de sa région et d'avoir l'opportunité de représenter ses entreprises dans des compétitions sportives de haut niveau à portée internationale.

Ainsi, le TMC 35 est composé d'un manager général, quatre pilotes dont un remplaçant, deux pompiers pour les ravitaillements, un chef mécanicien, trois mécaniciens, un électronicien (informaticien qui s'occupe de la gestion des données de la moto et des pilotes), cinq panneauteurs, deux cuisiniers à plein temps pour la semaine comme les 24 heures du Mans (3 repas par jour), une personne chargée de la communication (Facebook, Vidéo, Reportage TV), une personne pour les relations avec les entreprises et la recherche de nouveaux partenaires, deux personnes multifonctions, deux logisticiens avec poids lourds et deux kinés – ostéopathes.



Budget



Bien que toute l'équipe (pilotes compris, N.D.L.R) soient non-rémunérés, le TMC 35 arrive à s'octroyer un certain budget. Cet argent est uniquement possible grâce aux nombreux partenaires du Team.



Ainsi, 32 000 euros sont consacrés aux deux motos d’origine : partenaire Auto Moto de Pontivy (56) représenté par David Le Bail, pilote du TMC 35.



En plus des deux motos, 38 000 euros sont réservés à l'équipement : protections moto (carénage) , préparation frein, suspensions, moteur, commandes reculées, guidons, faisceaux électriques, paires de roues supplémentaires pour les changements de pneus, épreuve endurance (phares, numéros, réservoirs, faisceaux), équipements pilotes (casques, combinaisons, bottes).



Quant aux entraînements, 4 500 euros y sont généralement consacrés. En effet, en hiver, la baisse des températures oblige les pilotes à sortir du territoire. Direction l'Espagne, d'une part car il fait plus chaud, d'autre part (et c'est une conséquence indirecte de la température), il est plus agréable de rouler là-bas car l'adhérence des pneus y est bien meilleure. A leur retour en France, l'entraînement s'effectue sur différents circuits, et notamment là où le TMC 35 participe à des compétitions, comme par exemple le circuit des 24 Heures du Mans. Le reste de l'entraînement des pilotes correspond à de la préparation physique. Ils effectuent du vélo de route et du VTT, pratiquent de la course à pied et font de la musculation.



Finalement, ci-dessous se trouve l'argent octroyé pour les courses :



- 24 heures du Mans : 19 000 euros (engagement de 5000 euros, roulage pré-Mans, 15 pneus avant, 30 pneus arrière, essence, électricité du Paddock, entrées, nourriture)

- Championnat de France d’Endurance ( Ultimate Cup) : 12 000 euros

- Participation à certaines manches du Championnat Superbike, Supersport : 10 000 euros

- Courses de côte (Courses sur route) : 4 000 euros

Budget du TMC 35 pour la Saison 2018 - 120 000 €



Courses

La plus importante et médiatique de toutes les courses est les 24 heures du Mans Moto. Elle correspond à l'une des cinq manches du Championnat du Monde d’Endurance. Dans cette course il y plusieurs catégories dont les motos doivent respecter un règlement bien précis :



· EWC

· SUPERSTOCK (Catégorie du TMC 35)

· OPEN



Quand on parle de Superstock, on parle de machines conformes à la production de série, si bien qu'aucune pièce du moteur ne peut être changée par rapport au modèle de série.

Quelques éléments comme l'allumage peuvent être modifiés sans pour autant que le prix du nouvel élément soit excessif (on a donc une limitation du coût à 1.5 fois celui de l'élément original). Ces limitations sont là pour ne pas grever les budgets octroyés à la course.

De même, aucun équipement électronique supplémentaire n'est autorisé par rapport au modèle de série. Afin d’équilibrer les performances de motocycles ayant des configurations de moteur différentes, des changements au poids minimum peuvent être appliqués selon leurs performances respectives en course.



La Yamaha R1 durant les 24 heures du Mans



Pilotes



Le TMC 35, c'est quatre pilotes : trois titulaires et un remplaçant sur les courses d’endurance Mondial comme les 24 Heures du Mans ou le Bol d’or. Comme précisé précédemment, bien qu'ils aient un très bon niveau, en témoigne leurs parcours dans les courses, les pilotes sont considérés seulement comme des amateurs. A ce titre, ils ne sont pas rémunérés. Ainsi, John est livreur la nuit et se consacre la journée à préparer les motos du TMC pour les différentes courses. De plus, John s'occupe d'une grande partie de la mécanique et de la réparation motos. Maxime, lui, est moniteur d’Auto et Moto BUGATTI à Vitré. Quant à David, il a un magasin de Moto à Pontivy.

John Ross BILLEGA (Titulaire)

Maxime DIARD (Titulaire)

David LE BAIL (Titulaire)

Carl ALEXANDRE (Remplaçant)



De gauche à droite : Maxime Diard, John Ross Billega, David Le Bail



John Ross Billega

2013 : 3ème aux 24H de Barcelone

3ème du Championnat de Bretagne de course de côte (en 1000cc)

31ème aux 24H du Mans (première participation)

2014 : 11ème au Bol d'Or (Nevers Magny-Cours)

23ème aux 24H du Mans

17ème au Manx GP (Ile de Man)

2015 : 4ème au Championnat de Bretagne de course de côte (en 600cc et en 1000cc)

2016 : 3ème au Championnat de Bretagne de course de côte 600cc

1er du Championnat de Bretagne de course de côte 1000cc

2ème des 4H de Magny-Cours

2017 : 5ème Championnat de France d’Endurance ULTIMATE CUP

3ème Championnat de Bretagne de course de côte 1000cc

Participation aux 24H du Mans



Maxime Diard

2013 : 31ème aux 24H du Mans (première participation)

12ème de l'épreuve Coupe de France Promosport à Carole

2014 : 11ème au Bol d'Or (Nevers Magny-Cours)

23ème aux 24H du Mans

2015 : Plusieurs Top 10 en Championnat de France Promosport

2016 : Championnat de France de Promosport

24H du Mans

2ème des 4H de Magny-Cours

2017 : 5ème Championnat de France d’Endurance ULTIMATE CUP

Participation aux 24H du Mans



David Le Bail

2008 : 14ème des 24H du Mans ( 4ème en catégorie Stock)

1er Championnat de Bretagne de course de côte 1000cc

2013: 3ème aux 24H de BARCELONE

2014: 1er Championnat de Bretagne de course de côte 1000cc

2015: 1er Championnat de Bretagne de course de côte 1000cc

1er Championnat de Bretagne de course de côte 600cc

2017 : Participation aux 24H du Mans

Participation au Bol d’Or

Participation au Championnat de Bretagne

de course de côte 1000cc et 600cc

Divers : 11 participations aux 24H du Mans

4 participations aux Bol d’Or





Epreuves 2018



- Participation à 2 épreuves sur les 5 courses que comprend le Championnat du Monde d’Endurance

- Les 24H du Mans Moto les 21 & 22 avril 2018

- Le Bol d’Or en Septembre 2018 sur le circuit Paul Ricard

- Championnat de France d’Endurance : participation aux 5 épreuves

- Championnat de France Superbike : participation à quelques courses

- Coupe de France Promosport : participation à quelques courses

- Participation au Championnat d’Europe de Course sur Route

- Participation au Championnat de Bretagne de Course de Côte

Soutien particulier :



Le TMC 35 apporte son soutien à l’Association « Les P’tits Doudous » du CHU de RENNES qui met en œuvre des moyens pour un unique objectif : améliorer le vécu de l’enfant et de ses parents lors d’une intervention chirurgicale. Chaque Année le TMC 35 accueille et fait découvrir la course moto à quelques enfants pour les emmener loin du cadre hospitalier le temps d’une journée.

Le projet sportif du TMC 35 est avant tout, une aventure humaine dans un but d’unir le meilleur de chacun pour que cette équipe soit performante avec ses partenaires dans sa discipline.

Voici les partenaires 2017 et 2018 qui leurs font confiance :

Et vous ? Soyez à leurs côtés en 2018 afin de partager cette aventure.

Contact : [email protected]

Pour suivre le TMC 35 :

www.TMC35.fr

Facebook : TMC 35