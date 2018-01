Une petite Juventus s'impose laborieusement face au Genoa

Peu d'occasion en première mi-temps

La Juventus domine cette première période en terme de qualité technique notamment, le Genoa a du mal à se créer des occasions à cause de défaillances techniques dans les derniers mètres si important. La première situation dangereuse est pour Pjanic sur coup franc aux abords de la surface de réparation, bien boxé par Perin (7min). Les bianconeri qui vont ouvrir le score, Douglas Costa décale difficilement Mandzukic sur le côté gauche, le croate lui remet intelligemment dans l'intervalle et le brésilien n'a plus qu'à ajuster le portier du Genoa (16min). Très peu d'occasion franche à noter sur la fin de la période, la Juventus maîtrise son sujet et le Genoa a énormément de mal à se trouver dangereux.

La Juventus sans briller...

La deuxième mi-temps est à l'image de la première, très terne, pauvre en terme d'occasions franches en tout cas du côté du Genoa. Du côté de la Juve, on peut noter la frappe trop croisée d'Alex Sandro après un contrôle trop long (57min), ou encore la frappe de Pjanic qui passe largement à côté du cadre après une contre attaque menée par Higuain (60min). Les bianconeri qui pensent doubler la mise après un centre magnifique de Lichsteiner vers Higuain mais le ballon est parfaitement enlevée par la défense du Genoa. La Vieille Dame a su maîtriser les offensives du Genoa sans pour autant faire le break et s'assurer une fin de match plus calme.

On a senti la Juventus en manque de rythme pour ce premier match après la trêve. La Vieille Dame qui se déplacera du côté du Chievo ce Samedi avant d'aller affronter l'Atalanta en Coppa Italia.