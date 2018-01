La Juventus s'impose dans le Derby della Molle

La Vieille Dame entre bien en scène

La Juventus qui démarre bien la rencontre avec une bonne possession de balle ainsi qu'un pressing assez haut notamment de Matuidi et d'Asamoah. Et après un rush du ghanéen côté gauche qui centre en retrait pour Dybala qui n'arrive pas à contrôler. La défense tente de se dégager mais renvoie le ballon sur Douglas Costa à l'entrée de la surface de réparation qui arme une volée avec un équilibre parfait qui termine dans la lucarne gauche du portier du Torino (15min). Les Bianconeri qui sont tout proche de faire le break dans la foulée, après une contre attaque mais la frappe de Dybala s'envole et passe au dessus du cadre (16min). Seulement une petite minute plus tard, après un long dégagement de Milinkovic-Savic, l'attaquant Niang se retrouve en bonne position côté droit mais voit sa reprise de volée stoppée par le poteau gauche de Szczesny (17min). La Juventus qui aura une belle occasion après un bon débordement côté droit de Douglas Costa très remuant qui centre pour Dybala en retrait, l'argentin reprend en une touche et voit sa frappe déviée par le portier du Torino. Le reste de la mi-temps va voir les deux équipes se déjouaient tour à tour et le score restera inchangé lors des 45 premières minutes, la Juventus qui mène donc 1-0 à la mi-temps.

La Juventus fait le break, le Torino voit rouge

Dès le début de la seconde période, les Bianconeri se portent à l'attaque et sont tout proche de doublé la mise par l'intermédiaire de Mandzukic qui voit sa tête déviée (48min). Quatre petites minutes plus tard, Lichsteiner dédouble côté droit et adresse un centre millimétré vers Mandzukic qui rate le ballon et manque de faire le break (52min). La Vieille Dame qui pousse pour se mettre à l'abri et enchaîne les actions dangereuses avec cette fois-ci Dybala qui centre fort pour Matuidi qui voit sa frappe détournée en corner. Vient alors l'action qui fait polémique, on joue la 67ème minutes et la Juventus va doubler la mise. Après un moment de flottement où les joueurs du Torino s'arrêtent en réclamant une faute de Khedira sur Acquah. Mario Mandzukic en profite pour recevoir le ballon en bonne position et arrive à tromper Milinkovic-Savic d'une petite balle piquée (67min). L'arbitre qui va dans un premier temps accorder le but, va faire appel à la VAR (vidéo d'arbitrage) mais après un bref regard aux images et quelques discussions avec ses assistants il va finalement rester sur sa position et donc accorder le but. Cette décision va rendre fou de rage le coach du Torino, Sinisa Mihajlovic qui va pester contre l'arbitre. À noter que ce but que l'on peut qualifier de controversé le 300ème but de la Juventus face au Torino en match officiel. La Vieille Dame qui va se contenter de gérer la fin de match et va finalement s'imposer 2-0 et se qualifie donc pour les demi-finales de la Coppa Italia.

La Juventus qui rejoue dans 3 jours seulement, à l'extérieur face à Cagliari en Série A avant d'avoir une trêve d'un peu plus de 15 jours pour bien souffler.