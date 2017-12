Google Plus

Le bilan de la Juventus à la mi-saison

Août:

Les joueur de la Vieille Dame entament parfaitement en série A avec une première victoire écrasante contre Cagliari (3-0). Lors du deuxième match, la Juventus se déplace au Génoa et démarre mal la rencontre en encaissant 2 buts en à peine 8 minutes. Mais les Bianconeri ont fait preuve de caractère et grâce à un Paulo Dybala en feu, ils parviennent à s'imposer 2-4.

Septembre:

La Juventus enchaîne en championnat avec un troisième succès consécutif face au Chievo sur le score large de 3 à 0. Trois petits jours plus tard, la Vieille Dame se déplace à Barcelone pour son premier match de Ligue des Champions. Elle va connaître un revers net et sans bavure avec trois buts encaissés. Les Bianconeri vont par la suite se reprendre en championnat avec une nouvelle victoire du côté de Sassuolo (1-3). Les Juventini vont ensuite dominer la Fiorentina (1-0) et s'imposer dans le derby de Turin (4-0). La Juventus va aussi connaître son premier succès en Ligue des Champions face à l'Olympiakos (2-0).

Octobre:

La Juventus démarre ce mois par son premier match nul de la saison en Série A face à l'Atalanta de Bergame sur le score de 2-2. Vient ensuite le premier choc en championnat face à la Lazio de Rome, match important que les Bianconeri vont perdre (1-2). Après ces deux mauvais résultats, la Vieille Dame va bien se reprendre avec une seconde victoire en Ligue des Champions face au Sporting (2-1). La Juventus va de nouveau enchaîner 3 victoires consécutives sur des scores larges : tout d'abord 2-6 face à l'Udinese avec un triple de Khedira, puis 4-1 face à la SPAL, enfin 0-2 face au Milan AC avec un doublé de Pipita. Le dernier match du mois se soldera sur le score de 1-1 face au Sporting.

Novembre:

La Juventus entame bien ce nouveau mois avec une victoire 2-1 face à Benevento. La Vielle Dame va ensuite connaître son second revers en championnat face à la Sampdoria (3-2) à trois jours d'un match important en Ligue des Champions face à Barcelone. Les Bianconeri devront se contenter d'un match nul face aux Blaugranas (0-0). Le dernier match du mois va voir les Juventini s'imposer largement face à Crotone (3-0).

Décembre:

La Vieille Dame va prendre trois points précieux en ce début de mois face à son principal rival, le Napoli avec un succès à l'extérieur sur le score de 1 à 0. La Juventus va bien enchaîner avec une victoire face à l'Olympiakos (0-2). Par la suite, les joueurs de Massimiliano Allegri vont se déplacer à Giuseppe Meazza pour affronter l'Inter de Milan, et vont parvenir à s'imposer grâce à un doublé d'Higuain (0-2). La Juventus va ensuite écraser Bologne (0-3), puis s'imposer contre le Génoa (2-0) et enfin gagner face à l'AS Rome (1-0).

En bref...

La Juventus réalise une excellente première partie de saison en championnat même si elle n'est que deuxième pour l'instant derrière Naples à un point seulement. Avec une deuxième place de groupe derrière le Barça en Ligue des Champions, les Bianconeri devront battre les Spurs de Tottenham, avec leur redoutable attaquant Harry Kane, pour pouvoir aller plus loin dans la compétition.