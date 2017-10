La Juventus reprend le rythme en Série A

Gonzalo Higuain auteur des deux buts de son équipe face au Milan AC. (Twitter: @juventusfc)

La Vielle Dame réaliste en première période

Après une excellente entame du Milan avec un bloc haut et un pressing agressif sur le porteur de balle, la Juventus commence à ressortir après le premier quart d'heure de jeu. Et la Vieille Dame sur sa première véritable action du match va ouvrir le score grâce à Pipita. Le numéro 9 de la Juventus va être servis par son partenaire de sélection Dybala, et l'avant-centre va enchaîner contrôle - frappe avec un grande vivacité pour tromper Donnarumma (23min). Gonzalo Higuain marque son premier but face au gardien italien mais surtout son 100ème but en Série A. Les Rossoneri pensent égaliser dans la foulée mais Kalinic est trop court sur un centre fuyant de Borini juste devant le but (26min). Le Milan AC pousse en cette fin de première mi-temps et croit à nouveau égaliser mais le ballon finit sur la transversale. C'est après un centre de Rodriguez dévié par Calhanoglu qui arrive sur Kalinic seul face à Buffon à 3 mètres mais le portier italien réalise une sortie et un arrêt exceptionnel pour sauver son équipe (45min).

La Juventus pleine de sang froid

La seconde période va être une copie conforme du première acte entre les deux formations. En effet, les Rossoneri vont manquer cruellement de justesse à la finition tout au contraire de la Vielle Dame qui va se montrer très adroite face au but. Milan n'arrive pas à égaliser et la Juve va en profiter pour faire le break avec Higuain pour le doublé. Après une remontée d'Asamoah côté gauche, le défenseur repique dans l'axe avant d'adresser une passe à Dybala qui la laisse passer pour Higuain qui se décale et frappe au ras du poteau (63min). La Vielle Dame qui va se contenter de gérer son avantage en cette fin de match et ne va pas se trouver inquiété à cause d'un Milan AC timoré en manque cruelle d'inspiration.

La Juventus de Turin qui enchaîne donc une troisième victoire de rang d'affilé en Série A et prépare au mieux sa recontre Mardi soir contre le Sporting de Lisbonne en Ligue des Champions.

Compositions d'équipes:

Milan AC: Donnarumma - Rodriguez / Romagnoli / Zapata - Biglia (Antonelli 61è) / Kessie - Borini / Calhanoglu (André Silva 77è) / Abate (Locatelli 61è) - Kalinic / Suso

Juventus de Turin: Buffon - Asamoah (Alex Sandro 70è) / Chiellini / Rugani / Lichsteiner (Barzagli 65è) - Pjanic / Khedira (Matuidi 81è) - Mandzukic / Dybala / Cuadrado - Higuain