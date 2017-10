La Juventus s'impose facilement contre SPAL

Cuadrado buteur, Costa passeur décisif et Dybala au départ de l'action du 4ème but. (Twitter: @Juventusfc)

Une première mi-temps prolifique

Ce sont les Bianconeri qui vont ouvrir le score, après une entame de match ultra dominatrice, la Juventus va marquer ce premier but par l'intermédiaire de Bernardeschi. En effet, après un pressing d'Higuain, Paulo Dybala peut récupérer le ballon puis centrer vers Douglas Costa qui remise sur le Bernardeschi qui arme une volée en pleine lucarne (14min). C'est un superbe but pour le jeune joueur italien, recrue estivale qui commence à avoir de plus en plus de temps de jeu et peut se mettre en valeur notamment grâce à sa technique. L'ouverture du score est mérité pour les Juventini qui maîtrise complètement leur sujet et ne laisse pas SPAL construire. La Vieille Dame qui va faire le break quasiment dans la foulée avec l'iremplacable Paulo Dybala sur coup franc. L'argentin va tirer le coup franc aux abords de la surface en pleine lucarne (22min). La Joya grâce à ce nouveau but va donc égaliser son nombre de but total de la saison dernière (11buts). Après ses deux buts en faveur de la Juventus on a du mal à penser que SPAL puisse se relancer et pourtant... Sur leur première véritable action du match, après un corner joué à deux puis une remise en retrait pour Mattiello qui rate sa frappe mais va terminer en passe décisive pour Paloschi qui n'a plus qu'à conclure d'un plat du pied après une sortie manquée de Sczesny (34min). La Juventus mène quand même logiquement à la mi-temps sur le score de 2-1.

Une Juventus réaliste

Après avoir réduit la marque ce sont les joueurs de SPAL qui vont mieux démarrer cette seconde période. Et c'est le buteur Paloschi qui va être tout proche du doublé mais son tir va être dévié en corner après un bon retour de Barzagli (52min). Sur le corner SPAL pense égaliser après plusieurs tirs mais le but est refusé pour une position de hors-jeu et après vérification avec l'utilisation de la vidéo (52min). Et pour enfoncer le clou, la Juventus va de nouveau faire le break grâce à Gonzalo Higuain. Après un corner mal renvoyé, l'argentin libre de tout marquage ajuste superbement du pied gauche et trompe Gomis (65min). Et seulement 5 petites minutes plus tard, Dybala plein axe décale Douglas Costa sur le côté qui centre en une touche pour Cuadrado qui marque le quatrième but de la Juventus (70min). La Vielle Dame en cette fin de match qui va se contenter de gérer son avance assez confortable. Après une ouverture de Marchisio pour Higuain en profondeur, l'argentin dribble le gardien et conclut dans le but vide et pense ainsi réaliser le doublé mais le but va être refusé après l'usage de la vidéo (88min). La Juventus s'impose donc finalement assez largement sur le score de 4-1.

La Juventus reste donc 3ème de Série A derrière le Napoli et l'Inter Milan. Les Bianconeri qui se déplaceront dès dimanche du côté du Milan AC.

Compositions d'équipes:

Juventus de Turin: Szczesny - Alex Sandro / Rugani / Barzagli / Lichsteiner - Khedira (Marchisio 75è) / Bentancur (Pjanic 59è) - Costa / Dybala / Bernardeschi (Cuadrado 56è) - Higuain

SPAL: Gomis - Felipe / Salomon / Oikonomou (Costa 63è) - Mattiello / Rizzo (Mora 78è) / Viviani / Schiavon / Lazzari - Paloschi (Bonazzoli 71è) / Borriello