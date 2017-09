Troisième succès consécutif pour la Juventus

Les Juventini célèbrent leur victoire avec leur supporters. (Twitter: @juventusfc)

La Vieille Dame réaliste en première mi-temps

La Juventus a eu du mal à ouvrir le score du fait à une équipe du Chiévo très bien regroupée et avec un pressing réalisé haut pour gêner le jeu des Bianconeri. C'est sur un coup de "chance" que la Juventus a su ouvrir le score. Après un coup franc gagné par Pjanic, le bosnien se charge de le trouver et c'est malheureusement Hetemaj qui va marquer contre son camp (17min). La Juventus a donc fait le plus dur en ouvrant le score grâce à ce petit coup de pouce du malheureux et maladroit de Hetemaj. Le Chiévo aurait pu égaliser après un coup franc jouait à deux, la frappe de Radovanovic est bien détournée par Szczesny (26min). Et sur l'action suivante, c'est les Juventini qui auraient pu faire le break en contre attaque. En effet, après une superbe transversale de Matuidi pour Higuain l'argentin décale Pjanic qui reprend et arme directement sa frappe et il faudra une belle parade de Sorrentino pour éviter le break potentiel. La Juventus s'est montrée réaliste et efficace en première mi-temps face à une équipe solidaire qui aurait pu mériter mieux.

Dybala Show

Entré en jeu à la 54ème, le jeune argentin a encore démontré qu'il était indispensable à son équipe. Seulement quatre minutes après son entrée il va être au début de l'action qui va amener le second but. "La Joya" repique dans l'axe au 35 mètres avant de transmettre à Pjanic qui remise en une touche pour Higuain qui conclut d'une superbe frappe (58min). Et c'est lui-même qui va sceller la victoire de la Vieille Dame. Après une passe de Bernardeschi, l'argentin côté droit revient au centre avant de tromper le gardien d'un tir en finesse parfaitement placé (83min). Voilà comment le nouveau n°10 a permis à son équipe de faire le break et de sceller une troisième victoire consécutive en championnat. Paulo Dybala en marquant ce but est provisoirement premier au classement des buteurs avec 5 buts en seulement 3 matchs.

La Juventus a parfaitement négocié ses débuts en championnat, mais mardi ils auront un premier vrai test en Ligue des Champions. Les Bianconeri vont jouer leur premier match de poule face au FC Barcelone, équipe qu'ils ont éliminé l'an passé, les Blaugranas auront sans doute un esprit revenchard.

Compositions d'équipes:

Juventus de Turin: Szczesny - Lichsteiner / Benatia / Rugani / Asamoah - Sturaro (Bernardeschi 75è) / Pjanic / Matuidi - Mandzukic (Bentancur 83è) / Higuain / Costa (Dybala 54è)

Chiévo Vérone: Sorrentino - Gobbi / Dainelli / Gamberini / Cacciatore - Hetemaj (Rigoni 68è) / Radovanovic / Castro - Birsa - Inglese (Leris 75è) / Pucciarelli ( Pellissier 66è)