La Juventus démarre parfaitement

Les joueurs félicitant Higuain lors de son but. (Twitter: @Juventusfc)

Une première mi-temps mouvementée

La Juventus était très attendue en cette fin d'après midi (18h) après une pré saison difficile et la défaite la semaine dernière lors de la Supercoupe d'Italie face à la Lazio, les Bianconeri devaient réagir. Et on peut dire que les Juventinis n'ont pas laissé planer de doutes, après seulement 12 minutes de jeu et une superbe action de redoublement de passes, le centre parfait de Lichsteiner à mi-hauteur trouve Mandzukic qui reprend de volée et marque. La Juventus domine clairement les débats dans cette première demi-heure mais va connaitre une frayeur à la 38ème avec un penalty concédé par Chiellini. Heureusement pour eux, le penalty mal tiré par Farias est repoussé par Gigi Buffon qui était parti du bon côté. Et enfin dans le temps additionnel, sur une passe en profondeur lumineuse de Miralem Pjanic, Dybala parvient à contrôler et à s'amener le ballon pour tromper Cragno le portier italien d'une superbe frappe en pleine lucarne (45+1ème).

Une deuxième période maîtrisée

Les Bianconeri attaquent le second acte pied au plancher avec une frappe enroulée de Paulo Dybala qui va s'écraser sur la barre transversale (47ème). Les joueurs de Cagliari n'arrivent pas à combiner et sont totalement dépassés par la Juventus qui maîtrise son sujet. La Vieille dame qui va enfoncer le clou avec un centre en retrait d'Alex Sandro pour Higuain qui contrôle et élimine un joueur avant de croiser son tir du gauche qui finit dans le petit filet (66ème). Après s'être mis totalement à l'abri avec ce troisième but, Mister Allegri décide de faire rentrer les nouvelles recrues avec Matuidi qui remplacera Higuain et Douglas Costa qui prendra la place de Cuadrado. La fin de match est à sens unique la Juventus maîtrise et fait courir l'adverse qui malgré sa volonté est inférieur.

Les Bianconeri réalisent donc une entame de championnat idéale avec un large succès 3 à 0 grâce à des réalisations de Mandzukic, Dybala et Higuain. La semaine prochaine ils se déplaceront sur la pelouse du Genoa.

Compositions d'équipes:

Juventus: Buffon - Sandro / Chiellini / Rugani / Lichsteiner - Pjanic / Marchisio (Khedira 61è) - Mandzukic / Dybala / Cuadrado (Costa 74è) - Higuain (Matuidi 70è)

Cagliari: Cragno - Capuano / Andreolli / Pisacane / Padoin (Pedro 63è) - Ionita / Cigarini (Dessena 81è) / Farago - Barella - Cop (Sau 81è) / Farias