Naples : Un scudetto à aller chercher ?

Un mercato calme

Dès la fin du mois de Juillet, les Napolitains avaient trouvé une ossature entre les titulaires de la saison passée et les deux recrues Mario Rui et Adam Ounas. Malgré cette ossature trouvée, plusieurs joueurs devraient quitter le club d'ici la fin du mercato. Ainsi, Rafael, Lorenzo Tonelli, Pavoletti et Duvan Zapata n'ont pas leur place dans le projet de Maurizio Sarri. Ivan Strinic se retrouve devancé par Faouzi Ghoulam et Mario Rui au poste de latéral gauche. Emanuele Giaccherini est également sur le départ, l'italien de 32 ans est victime de la volonté d'apporter de la jeunesse au milieu. En cas de non-qualification en Ligue des Champions, il serait remplacé par le milieu ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko. En revanche, si Naples se qualifie en Ligue des Champions, Denis Suarez de Barcelone ou Samu Castillejo de Villareal seraient envisagés. La suite du mercato Napolitain dépend donc d'éventuels départs ou d'une qualification en Ligue des Champions.

Une préparation habituelle pour un groupe qui se connaît

Tandis que d'autres clubs Italiens sont partis en tournée à l'étranger, les Napolitains ont effectué un stage de trois semaines à Dimaro dans le Trentin où les deux recrues ont pu s'intégrer. Lors de ce stage, les hommes de Sarri ont affronté Anaunia, Trente et Carpi pour des victoires 17-0, 7-0 et 4-1. Le stage s'est ponctué par un match nul 1-1 face au Chievo Verone. Au début du mois d'Août les Azzuris ont terminé 3ème de l'Audi Cup en s'inclinant d'abord face à l'Atlético Madrid puis en battant le Bayern. Les Napolitains ont terminé leur préparation en battant l'Espanyol Barcelone 2-0 à San Paolo. Hormis le gardien, Naples a pu faire une pré-saison avec un groupe au complet avec en point de mire les barrages de Ligue des Champions face à Nice et les premières journées du Calcio.