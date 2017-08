Focus sur "La Joya"

Le jeune Juventini a changé de maillot passant du 21 au fameux 10 avec de lourdes responsabilités.

Un meneur de jeu à l'ancienne

Paulo Dybala est un meneur de jeu, c'est le n°10 typique qui se fait de plus en plus rare en Europe. Le jeune argentin démontre des qualités techniques impressionnantes pour son âge, il arrive à éliminer ses adversaires dans de petits espaces et ainsi créer des décalages. En plus d'être habile, "La Joya" a une excellente vision de jeu qui lui permet de donner de bons ballons et de réaliser des passes clés pour faire avancer son équipe. Le Juventini ressemble vraiment à un joueur à l'ancienne, très élégant, toujours la tête levée pour chercher la meilleure solution. C'est un sportif très altruiste qui va penser d'abord à l'équipe avant de penser à lui, il fait en sorte de choisir la meilleure solution pour l'équipe. La saison dernière, Paulo Dybala a montré des capacités sur CPA assez incroyables, c'est un danger permanent sur les coups francs proches de la surface de réparation et il est également capable de délivrer de très bons ballons sur les corners.

De grandes attentes

Après une excellente saison au sein de la Juve, l'argentin devra encore faire mieux pour aider ses coéquipiers à soulever un nouveau Scudetto. La Série A devrait être palpitante cette année avec le recrutement du Milan AC ainsi que la concurrence avec le Napoli ou encore l'AS Roma ou la Lazio, les prétendants au titre sont nombreux. Son nouveau numéro est comme une promesse de rester une saison de plus pourtant convoités par les cadors de Barcelone et du Real Madrid. Le Juventini a annoncé sur Twitter que ce nouveau numéro annonçait "un nouveau challenge", il a même déclaré hier après la défaite en Supercoupe d'Italie face à la Lazio de Rome (3-2) malgré un doublé de sa part la possibilité de réaliser l'intégralité de sa carrière à la Juve comme un Totti à la Roma. "À la Juve pour toujours? Je suis très heureux et je veux grandir ici, si le président le veut je reste ici pour toujours." Paulo Dybala doit maintenant confirmer son excellente saison en améliorant ses stats et être encore plus décisif.