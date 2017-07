Bernardeschi file à la Juve

Le nouveau Juventini signe sont contrat de 5 ans le liant jusqu'en 2022.

Une recrue qui arrive à point nommé

Après le transfert raté de Patrick Schick (dû à un problème cardiaque décelé lors de ses deux visites médicales) la Juventus a donc avorté son transfert et la Sampdoria (son ancien club) l'a déclaré de nouveau intransférable. Federico Bernardeschi débarque donc auprès des Bianconeri, joueur assez polyvalent, le gaucher peut jouer sur les ailes de l'attaque ou bien se positionner derrière l'attaquant. Le jeune international italien avait fait bonne impression en juin dernier lors de l'Euro espoirs où l'Italie avait atteint les demi-finales. Auteur d'une bonne saison pour son jeune âge avec la Viola, avec 11 buts et 4 passes décisives. Il peut apporter un vrai plus à la Juventus avec sa technique et ses passes en profondeur, un style complètement différent de Mandzukic.

Une attaque de feu pour les Bianconeri

L'armada offensive de la Vieille Dame va faire des envieux et ceux pour quelques années car ils existent de jeunes pépites dans leurs rangs. L'attaquant axial sera sans aucun doute Gonzalo Higuain, le buteur argentin arrivé l'année dernière a déjà réalisé des débuts fracassants avec 32 buts en 54 matchs toutes compétitions confondues. Que dire aussi de la nouvelle pépite des Bianconeri, Paulo Dybala courtisé par le FC Barcelone entre autres, le jeune numéro 21 (évoluant en meneur de jeu) a encore démontré ses qualités techniques cette année avec 11 buts et 7 passes décisives et a montré une grande application sur coup de pied arrêtés. Ces deux joueurs devraient bien sûr être des titulaires indiscutables, derrières les places se bousculent avec l'arrivée de Douglas Costa possédant un profil d'ailier technique et rapide. Il devra prendre la place de Mario Mandzukic auteur d'un but sompteux en finale de LDC qui a été replacé par Allegri sur le côté gauche. Et il reste encore 3 joueurs à vocation offensive avec Juan Cuadrado, la nouvelle recrue Bernardeschi et le jeune Marko Pjaca.

En bref, la Juventus va pouvoir s'amuser du côté de l'attaque avec tous ses joueurs, maintenant Mr. Allegri va devoir faire les bons choix et trouver les meilleures ententes sans pour autant laisser de côté certains joueurs.