L'Atlético et Valence se neutralisent

Match nul et vierge entre Valence et l'Atléti. (Twitter: @Atléti)

Du jeu mais trop d'approximation

La rencontre aurait pu démarrer follement si Correa avait trouvé le chemin des filets après un rush en solitaire après seulement 5 petites minutes de jeu, mais c'était sans compter sur une superbe parade de Neto. Tout au long de cette première mi-temps, les deux équipes vont beaucoup avoir de mal à se frayer un chemin dans la défense adverse dû à un pressing très haut de la part des deux formations. Et quand ils y parviennent, la dernière passe, le dernier tir n'est pas bon comme sur le tir de Vietto pourtant bien positionné qui voit sa frappe s'envoler (32min). L'Atlético a plus procédé par attaque rapide ou grâce à des exploits en solitaire tandis que Valence a essayé tant bien que mal de combiner mais sans toutefois parvenir à faire trembler les filets. La première période était très équilibrée avec un bon début de la part des Colchoneros mais c'est Valence qui a mieux terminé. Dans l'ensemble il y avait de bonnes intentions mais un manque de justesse assez flagrant pour que les deux gardiens soient inquiétés.

Un point et puis c'est tout

La deuxième période va se présenter comme le reflet du première acte, énormément d'intensité dans les duels mais encore une fois beaucoup trop d'approximation dans le dernier geste. Les deux actions les plus dangereuses sont une tête de Paulista au dessus des cages de Oblak (58min) et un tir de Gaitan détourné par Neto (62min). On peut comprendre que les Colchoneros avaient plutôt en ligne de mire la rencontre contre l'AS Roma, mardi en Ligue des Champions mais Valence aurait pu et dû profiter de cette faible équipe de l'Atlético pour concrétiser un bon début de championnat. Pourtant supporter par un public nombreux, les joueurs de Valence n'auront pas su concrétiser leurs occasions. Les deux équipes se séparent donc sur un match nul et devront se contenter d'un point.

Certes la formation des Colchoneros étaient complétement différente que contre celle face à Las Palmas mais les madrilènes ne se sont pas rassurés avant de jouer leur premier match de Ligue des Champions. Ils auront fort à faire face à l'AS Roma qui n'a pas joué ce week-end (match annulé dû à des raisons climatiques) et devront se montrer beaucoup plus déterminés s'ils veulent aller chercher un bon résultat.

Compositions d'équipes:

Valence: Neto - Gaya / Garay (Murillo 73è) / Gabriel / Montoya - Pereira (Guedes 61è) / Kondogbia / Parejo / Soler - Rodrigo (Mina 70è) / Zaza

Atlético de Madrid: Oblak - Luis / Lucas / Savic / Juanfran - Carrasco (Gaitan 60è) / Niguez / Thomas / Koke - Vietto (Torres 64è) / Correa (Gameiro 72è)